Россия в ответ на удар по Крымскому мосту атаковала украинские порты, из которых осуществлялся экспорт зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы. Многие наблюдатели считают это попыткой Москвы сорвать возможное продолжение «зерновой сделки» без своего участия. Впрочем, в Киеве считают, что международное сообщество вполне может обойтись и без России. На заседании Совбеза ООН Москву обвинили в шантаже и попытке использовать голод как оружие.

«Удар возмездия» – так в Москве назвали ракетные обстрелы Одессы и Николаева. Минобороны отчиталось об атаках на объекты, где якобы готовились теракты против России. В результате удара, уверяют российские военные, уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

Украина, со своей стороны, сообщает, что обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры и частные дома.

Подготовить «достойный ответ» на повреждение Крымского моста поручил президент России. Владимир Путин провел экстренное совещание, где назвал удар по символу российской аннексии Крыма террористическим актом.

«Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление – бессмысленное с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, и жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения».

Примечательно, что российский «ответ» пришелся именно на Одессу и Николаев – портовые города, откуда производился экспорт украинской сельхозпродукции в рамках «зерновой сделки», из которой Россия вышла 17 июля.

Аналитики считают, что таким образом Москва пыталась вывести из строя инфраструктуру портов, чтобы сделать невозможным продолжение сделки без своего участия. Именно к нему призвал международных партнеров президент Украины Владимир Зеленский:

«Все имеют право на стабильность. Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет полное право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности – о защите от российского безумия. И Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, это его аккуратное исполнение и решительное давление мира на государство-террориста».

По словам Зеленского, он уже направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и Генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате.

В Москве тут же пригрозили: любое продолжение сделки без участия России чревато инцидентами на море. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал взамен гарантий безопасности гарантированные риски:

«Это вопрос, который должны прокомментировать наши военные. Потому что речь идет о зоне, которая очень близка к зоне боевых действий. И определенные риски возникают без гарантий безопасности. Если что-то делать без России, то эти риски надо учитывать. Мы не можем сказать, какие страны могут взять на себя эти риски, и какова степень этих рисков».

На прошедшем в понедельник заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Украине представители европейских стран и других государств обвинили Россию в том, что она, отказываясь продлить «зерновую сделку», играет жизнями жителей бедных стран и превращает голод в политический инструмент. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Россию прекратить использовать голод как оружие:

«Россия добавляет масла в огонь глобального продовольственного кризиса. В результате семьи на всех континентах едва сводят концы с концами, а дети каждый вечер ложатся спать голодными. Теперь же, объявляя о выходе из Черноморской зерновой инициативы, Россия угрожает голодом еще большему числу людей и числу детей. Поэтому я, как и другие, призываю Россию прекратить использовать голод как оружие».

В Москве, со своей стороны, уверяют: выход из сделки – вынужденная мера, принятая на фоне невыполнения условий, касающихся беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции. Но, по словам заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Москва готова взять на себя издержки по обеспечению продовольствием беднейших стран:

«Со своей стороны, несмотря на существующие препятствия, мы будем продолжать выполнять взятые на себя обязательства по выполнению договорных обязательств по обеспечению всех покупателей российским зерном».

В Киеве такую интерпретацию назвали шантажом и попыткой легализовать украденное у Украины зерно. Обвинения на заседании Совбеза ООН озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба:

«Россия шантажирует мир. Этот шантаж затрагивает жизни миллионов украинцев и еще десятков миллионов по всему миру, в первую очередь в Африке и Азии, которым угрожает рост цен на продукты и голод. Что бы ни говорила Россия в оправдание своего поведения, обратите внимание, что, блокируя наши порты, Москва увеличивает экспорт собственного зерна, в том числе украденного с временно оккупированных территорий Украины».

В США решение Москвы назвали ошибкой и призвали Кремль вернуться в сделку. В противном случае, по словам представителя Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джона Кирби, Вашингтон сделает все, чтобы обеспечить экспорт зерна другими путями:

«Мы призываем правительство России немедленно отменить свое решение. Между тем, Соединенные Штаты работали и будут продолжать работать с другими странами, чтобы позволить как российскому, так и украинскому зерну добраться до остального мира. Вопреки российской пропаганде, наши санкции не нацелены на российское продовольствие или удобрения. И мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по доставке этого зерна на рынки, которые в нем остро нуждаются, даже если это будет осуществляться другими путями. Так что это глубоко прискорбное и, как я уже сказал, опасное решение, которое мы призываем г-на Путина отменить».

Впрочем, у Москвы могут возникнуть новые проблемы – согласно анализу американского Института изучения войны (ISW), российские туристы, которым власти после повреждения Крымского моста предложили ехать из Крыма и на полуостров по прифронтовым оккупированным территориям Украины, могут помешать снабжению войск на южном фронте.

Аналитики отмечают, что, по сообщениям российских источников, в Джанкойском районе на севере Крыма и в районе Мелитополя на дорогах возникли серьезные пробки – притом, что эти дороги играют ключевую роль в снабжении российских войск.

Подписывайтесь на нас в соцсетях