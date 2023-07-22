Георгий Гахария: Наша команда не объединится ни с одной партией. Точка!

Партия «За Грузию» не будет рассматривать возможность союза с какой-либо партией перед парламентскими выборами 2024 года. Об этом сообщил лидер партии Георгий Гахария, посредством социальных сетей.

«Наша команда не будет объединяться ни с одной партией на выборах 2024 года. Точка!» - написал он в facebook.

Ранее о возможном присоединении к партии экс-премьера говорила бывший член «Грузинской мечты» Эка Беселия, пишет SOVA.

«У Георгия Гахария, несомненно, есть ресурсы, опыт и возможности для того, чтобы начать очень важный процесс», - заявила она в эфире телеканала «Мтавари».

Она так же не исключает возможности союза с другими бывшими представителями правительства правящей партии.