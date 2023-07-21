Появление в предвыборном марше политического союза «Нацдвижения» и «Стратегия Агмашенебели» в грузинской оппозиции оценивают по-разному, но желающих присоединиться к нему пока не видно. Тем не менее, поиски возможных политических конструкций для преодоления 50-процентного барьера продолжаются.

«Платформа победы» – так назвал на презентации совместное начинание, призванное побороть режим Бидзины Иванишвили, Георгий Вашадзе.

«Мы создаем платформу победы, которую граждане Грузии ждали годами. Платформа, главной заботой которой будут граждане Грузии, решение их проблем, ускорение вступления Грузии в НАТО и Евросоюз, деоккупация и восстановление территориальной целостности», – заявил Вашадзе.

С объединением «Единое национальное движение» и «Стратегию Агмашенебели» поздравил из тюремной палаты экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Приветствую создание платформы победы с очень интересными лидерами. Особенно хочу сказать о Георгии Вашадзе. Он был одним из самых эффективных реформаторов в первом правительстве Революции роз, я оцениваю его роль как очень положительную в грузинской политике и чрезвычайно полезную в новом союзе», – написал Михаил Саакашвили.

Впрочем, бывшие соратники Саакашвили весьма скептически отозвались о новом союзе. По словам депутата Хатии Деканоидзе, появление Вашадзе не прибавит голосов «Нацдвижению»:

«Ничего особенного не произойдет. У «Национального движения» есть свои избиратели, очень специфические, эти люди – избиратели Саакашвили, поэтому присоединение к «Стратегии Агмашенебели» голосов не прибавит – просто члены «Стратегии» окажутся в списке «Нацдвижения», только и всего. Сейчас главная задача оппозиции – в условиях 5-процентного проходного барьера мобилизовать как можно больше своих сторонников, привлечь максимальное количество людей на оппозиционном поле, чтобы в сумме партии набрали столько, сколько необходимо для победы над «Грузинской мечтой».

Такой подход разделяют в партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию». Депутат Анна Бучукури говорит, что специфика Избирательного кодекса в этот раз не допускает формирование избирательных блоков, и это добавляет головной боли партиям с ограниченными финансовыми ресурсами.

«Мы видим возвращение бывших членов «Нацдвижения» в бывшую партию, больше ничего. Что касается наших планов, то для нас красная линия проходит в отношении сотрудничества с «Мечтой» и «Нацдвижением», так как ни одна не может предложить Грузии что-то новое, годами водя нас по заколдованному кругу. Однако реальность такова, что избирательные блоки запрещены, и партиям придется идти на выборы единым избирательным списком, под зонтом более рейтинговой партии. Думаю, общая цель оппозиции в том, чтобы «Нацдвижение» и «Мечта» не набрали в сумме более 50%, в противном случае все вернется на круги своя. Как это сделать – мы работаем над этим».

В свою очередь, бывший депутат от «Грузинской мечты» Эка Беселия считает, что настала пора формировать новую партию на базе бывших соратников «Грузинской мечты», которые видят Грузию только в ЕС. И для этой цели подходит именно партия Георгия Гахария:

«Части оппозиции жизненно необходимо думать об укрупнении. И думаю, будет не менее четырех политических центров. Думаю, что худшим вариантом был бы альянс с «Грузинской мечтой» и «Национальным движением» – должна появиться альтернатива другого типа, как, например, Гахария и политические группы или политики, не имевшие связи с «Национальным движением» в прошлом. Я помню много политиков, которые стояли у истоков «Грузинской мечты». У них были свои принципы и свои взгляды, отличные от того, к чему пришла страна, почти все они ушли. Можно придумать какую-то альтернативу из бывших членов «Мечты». По этому вопросу у меня идут консультации со всеми, у нас есть разные мнения, мы обсуждаем версии и возможности. Посмотрим, что выйдет».

От двух крупнейших партий дистанцируются партии «Лело» и «Европейская Грузия». И если первые формируют новой альтернативный центр, под знамена которого призывают другие партии, то вторые собираются идти на выборы самостоятельно.

В целом, по мнению политолога Пааты Закареишвили, кроме нынешнего объединения появятся 2-3 политических центра, которые преодолеют 5-процентный барьер, что станет успехом в борьбе с «Грузинской мечтой». Закареишвили прогнозирует, что «Грузинская мечта» все же займет первое место и на выборах 2024 года, но это будет пирровой победой, если столько же голосов наберут прошедшие в парламент оппозиционные силы.

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