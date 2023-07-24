Гарибашвили провел переговоры с премьером Хорватии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках официального визита в Загреб провел встречу с главой правительства Хорватии Андреем Пленковичем.

По информации пресс-службы грузинского премьера, Гарибашвили поблагодарил своего коллегу за поддержку Хорватией территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции страны.

Пленкович на совместном брифинге с Гарибашвили заявил, что Хорватия поддерживает стремление Грузии вступить в Евросоюз и НАТО. Премьер Хорватии надеется, что Грузия выполнит 12 рекомендаций Еврокомиссии, и в Брюсселе оценят ее институциональный прогресс и продвижение на пути к членству в ЕС.

«Молдова и Украина имеют статус кандидатов, а Грузии предоставлена европейская перспектива и определены 12 обязательств. Об этом говорится в заключении Еврокомиссии. Я рад, что Грузия выполняет эти обязательства. Я надеюсь, что мы обсудим этот вопрос относительно всех трех стран, и в случае с Грузией мы увидим институциональный прогресс и продвижение на пути вступления в ЕС», — заявил Андрей Пленкович.

Гарибашвили, в свою очередь, заявил, что власти Грузии в декабре ожидают «справедливого, стратегического, политического решения от Европы».

«Либерализация визового режима, соглашения об ассоциации с ЕС, углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли — это достижения, которые были достигнуты в результате огромных усилий нашего правительства. В прошлом году Европейский совет – лидеры Евросоюза – приняли решение и признали европейскую перспективу Грузии, тем самым создав беспрецедентный заряд на пути европейской интеграции. Прошло больше года после этого исторического решения, и мы доказали, что у нас есть сильнейшее желание выполнить свои обязательства и присоединиться к ЕС», — заявил Гарибашвили.

Отметим, что в Хорватии в рамках визита Ираклия Гарибашвили официально откроется посольство Грузии.