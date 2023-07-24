ТЭО строительства ЛЭП по дну Черного моря будет готово осенью – Алиев

Технико-экономическое обоснование проекта прокладки линии электропередачи по дну Черного моря, который предусматривает поставки «зеленой» энергии в страны ЕС из Азербайджана и Грузии, будет представлено к ноябрю. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В декабре прошлого года было подписано соглашение между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, засвидетельствованное Европейской комиссией, о строительстве интегрированной «зеленой» линии электропередачи из Азербайджана в Европу по дну Черного моря. Работы по разработке технико-экономического обоснования уже начаты. Ожидаем, что оно будет представлено, вероятно, в сентябре-октябре», – сказал Алиев.

17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. В июне было принято решение о присоединении Болгарии к этому проекту.

Прокладка кабеля займет 3-4 года, пишет агентство «Интерфакс-Азербайджан». Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля.