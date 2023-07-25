Армения должна признать Карабах и восемь анклавов частью Азербайджана – Алиев

«Для мирного договора Армения должна не только заявить, но и подписаться под тем, что признает Карабах и восемь анклавов частью Азербайджана», – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев китайской медиакорпорации Media Group.

Алиев подчеркнул, что в таком случае договор может быть подписан уже в ближайшее время.

«Армения уже сделала очень важное заявление, и не только признала территориальную целостность Азербайджана в октябре прошлого года, но и дала понять в мае этого года, что признает Карабах частью Азербайджана, как мы и требовали. Они признают территориальную целостность Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров, включая Карабах и восемь азербайджанских анклавов. После этого остается только изложить это на бумаге и подписать», – сказал Алиев.

Более того, говоря об армянах Карабаха, Алиев еще раз заявил, что в дополнительных мерах и гарантиях для них вообще нет необходимости. По его словам, Конституции Азербайджана вполне достаточно для обеспечения прав и безопасности карабахских армян.

«Армяне, проживающие в карабахском регионе Азербайджана, будут иметь такие же права и гарантии безопасности, как и любой другой гражданин Азербайджана», – отметил азербайджанский лидер.

Президент Армении Ваагн Хачатурян, в свою очередь, дал интервью итальянскому изданию La Repubblica, подчеркнув, что риторика Баку носит агрессивный и тревожный характер.

«Война может начаться в любой момент», — заявил Хачатурян, еще раз отметив, что Баку хочет сделать так, чтобы Нагорный Карабах остался без армян.

Через несколько часов после публикации интервью посол Азербайджана в Италии ответил президенту Армении в той же газете и вновь обвинил армянскую сторону в невыполнении взятых на себя обязательств. Несмотря на постоянные заявления официального Еревана о том, что у Армении нет солдат в Карабахе, посол Азербайджана написал: «Десять тысяч армянских солдат еще не выведены с территории Азербайджана, а восемь азербайджанских сел все еще находятся под оккупацией».

Более того, к этой официальной риторике Азербайджана в последние дни присоединился и ряд независимых аналитиков и СМИ. Шахин Гаджиев, редактор издания «Туран», известный своими оппозиционными взглядами, написал: «Ожидаемые военные действия против незаконных формирований в Карабахе — одна из самых обсуждаемых тем последних недель, и это лишь вопрос времени».

«Анализируя параметры предстоящей операции на карте, военные эксперты указывают наиболее логичные ее варианты», — пишет редактор «Туран», указывая, сколько людей проживает в Карабахе, сколько там солдат и какая военная техника, и какие области региона, по их расчетам, могут стать целью атаки и как.

В то же время азербайджанские аналитики продолжают утверждать, что для армян Карабаха открыта возможность получения помощи через Агдам, не скрывая, что это направлено на то, чтобы подготовить почву для интеграции, передает Радио Азатутюн.

«Если армянская община примет гуманитарную помощь, это создаст прецедент, возможно, не массовый, что в ближайшем будущем они также примут азербайджанское гражданство», — написал в Twitter политолог Фуад Шахбаз.