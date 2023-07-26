В Абхазии увеличили стоимость рабочей визы

В Абхазии увеличены размеры госпошлин за рабочую визу и за разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. Решение утвердили депутаты парламента самопровозглашенной республики.

Как сообщили на заседании сессии, размер пошлин не менялся с 2016 года.

Стоимость обыкновенной рабочей визы, в зависимости от того, является ли она однократной или многократной, сроком до 3 месяцев составляла от 1000 до 2000 рублей (теперь составит от 3000 до 4000 рублей); сроком до 6 месяцев составляла от 3000 до 4000 рублей (составит от 5000 до 6000); сроком до 1 года – составляла от 5000 до 6000 рублей (составит от 7000 до 8000).

Пошлина за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства: сроком до одного года – составляла 6000 рублей (увеличивается до 8000); сроком до шести месяцев – составляла 3000 рублей (увеличивается до 6000); сроком до трех месяцев – составляла 1500 рублей (увеличивается до 3500).

«Большая часть иностранных граждан осуществляет трудовую деятельность на территории Абхазии в качестве разнорабочих. Они не привязаны к конкретному работодателю, осуществляют трудовую деятельность самостоятельно, без оформления соответствующих договоров. Соответственно, их доходы от такой деятельности не подлежат налогообложению. Единственным обязательным платежом, поступающим в бюджет от этой категории иностранных граждан и лиц без гражданства в течение срока, на который выдан соответствующий разрешительный документ, является государственная пошлина», – сказал глава абхазского Минюста Анри Барциц.

Он добавил, что рост пошлин «обеспечит увеличение доходной части республиканского бюджета».