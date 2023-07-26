Столбик термометра в Грузии не поднимется выше 40 градусов, обещают синоптики. Когда Европа бьет температурные рекорды, Грузию ждут обильные дожди и ветер.

Климатологи НАСА говорят о самом жарком июле на Земле за последние сотни лет. Греция, Италия, Алжир и Тунис и в данный момент борются с лесными пожарами, вызванными аномальными температурами, жертвами которых уже стали десятки человек. Тем временем в Грузии температура растет лишь в спорах и опасениях жителей, не уверенных в том, что самое жаркое лето не ударит и по ним.

Впрочем, как заявляет начальник местного управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светлана Ниорадзе, Грузии бояться нечего. Рекордная температура – следствие антициклона, «надолго задержавшегося над Европой», утверждает эксперт. Грузию от аномального повышения температуры защитили фактор Черного моря и Кавказский хребет. Погодные аномалии этим летом отразились на Грузии по-другому: стихия обрушивалась на разные районы в виде обильных осадков, из-за чего не раз случались паводки. И подобные явления могут повториться, говорит Светлана Ниорадзе:

«К счастью, температур выше 42-43 градусов мы не ожидаем. Максимальная температура завтра ожидается в низинах Западной Грузии, возможно, она достигнет 39, максимум 40 градусов. В Восточной Грузии пока такой температуры не ожидаем, в том числе в Тбилиси. 28 июля там опять ожидаются дожди, местами сильные, усилится и ветер и в Западной, и по Восточной Грузии, с грозами и градом».

Август будет жарким, но также без экстремальных температур, продолжает эксперт, в отдельные дни в разных районах она может достигнуть 40 градусов.

В последние годы – это норма для Грузии, последний раз жара более, чем 40 градусов наблюдалась в Грузии аж 13 лет назад, говорит руководитель отдела долгосрочного прогнозирования агентства окружающей среды Хатуна Кокосадзе:

«Раньше самые жаркое время продолжалось с середины июля до середины августа, теперь самая сильная жара начинается в конце июля. В определенной мере это связано с изменениями климата, в Грузии даже в осенние месяцы тепло. Впрочем, рекордно высокие температуры здесь наблюдались в последний раз в 2000 году, в некоторых районах, в том числе и в Тбилиси, столбик термометра переваливал за 40. И 2010-й был экстремально жарким, и такая температура сохранялась рекордно долгое время. Впрочем, и в последние годы каждое лето температура на 2-3 градуса больше нормы».

Однако не слишком высокие температуры – это не повод забывать о нормах безопасности, говорит глава ожогового центра Университетской клиники имени Хечинашвили Гуга Кашибадзе. Медик утверждает, что многие годы врачи призывают граждан не использовать сомнительные средства, способствующие, по их мнению, быстрому загару, и только в этом году впервые не было ожогов, полученными после их применения:

«Ожоговый центр Тбилиси и в этом году работает в полную нагрузку. На данный момент у нас 6 пациентов с солнечными ожогами, среди них один несовершеннолетний ребенок. В этом году, к счастью, не было солнечных ожогов после натирания кожи отваром из листьев инжира и очень надеемся, что и не будет. Призываю всех соблюдать временной режим – принимать солнечные ванны до 11:00 и после 17:00».

Кроме того, продолжает Гуга Кашибадзе, находясь под прямым воздействием солнечных лучей необходимо использовать солнцезащитный крем, как минимум раз в 2 часа, не снимать солнцезащитные очки и головные уборы светлых цветов, во избежание солнечного удара.

Подписывайтесь на нас в соцсетях