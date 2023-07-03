Правительство Абхазии и администрация президента, несмотря на сопротивление общества, настойчиво продвигают несколько крупных проектов: в парламент передан закон об апарт-отелях и апартаментах, подписано соглашение по сухумскому аэропорту, а у пицундского пансионата «Самшитовая роща» сменился собственник – им стала абхазская Служба госбезопасности. Эти инициативы «Эху Кавказа» прокомментировал экономист Ахра Аристава. Он считает, что механизм реализации этих проектов противоречит менталитету и интересам абхазского народа.

– Ахра, в последнее время администрацией президента и правительством принят ряд резонансных решений. Это передача в парламент закона об апартаментах, подписанное соглашение по сухумскому аэропорту, смена собственника у санатория «Самшитовая роща». Что бы вы сказали обо всех этих решениях? Можно дать им оценку? Что это такое?

Не раз за двадцать лет поднимался вопрос о конституционных реформах. Не может государство с такой богатой культурой, с демократическими традициями зависеть от одного человека

– В первую очередь можно дать политическую оценку. Все эти решения принимались кулуарно, ни с кем не обсуждались – ни с общественностью, ни со специалистами, ни с научными работниками. Очень много сейчас разговоров в обществе, в политической среде и в научной среде о том, что мы скатываемся назад в систему принятия решений, которая была в советское время, когда Абхазия была Автономной Республикой. И, конечно же, на первый план выходит вопрос, связанный с общественно-политическим устройством нашего государства. Вот вы, задавая вопрос, сказали, что они «резонансные». Они резонансные как раз потому, что с обществом ни один из этих вопросов не обсуждался, чтобы выработать решение, выгодное для граждан Республики Абхазия. Не раз за двадцать лет поднимался вопрос о конституционных реформах. Не может государство с такой богатой культурой, с демократическими традициями зависеть от одного человека. За это время было три тяжелейших политических кризиса, их объединяют вопросы, связанные с устройством государства. Значит, мы должны думать о том, чтобы система принятия решений приобрела другую форму. Эта форма должна соответствовать менталитету нашего народа.

– Ахра, как, по-вашему, в чем проблема такой системы принятия решений и какой она должна быть?

С помощью этого проекта исполнительная власть намеревается создать в Абхазии новый класс собственников, которым продадут 30 000 апартаментов, и это будут иностранные граждане

– В первую очередь система принятия решений должна быть выстроена так, чтобы в этом участвовало как можно больше людей: это и специалисты, и ученые, и общественные деятели, и уважаемые авторитетные люди. Система должна подразумевать более широкое представительство в парламенте. Некоторые предлагают просто увеличить количество депутатов, другие предлагают смешанную избирательную систему, есть разные варианты, предлагают формирование правительства полностью согласовывать с парламентом. Я считаю, что это ближе к нашим традициям, так как в традициях абхазского народа привлекать к принятию решения много людей, тогда они имеют поддержку и легитимность. Обществу надо предложить новую приемлемую общественно-политическую систему, чтобы оно не попадало в тяжелейшие кризисы, а кризисы создаются именно такими вопросами, как, например, передача законопроекта об апартаментах в парламент. С помощью этого проекта исполнительная власть намеревается создать в Абхазии новый класс собственников, которым продадут 30 000 апартаментов, и это будут иностранные граждане. Это очень значительное число людей для Абхазии, и это не туристы, которые приехали и уехали, и это будет уже совершенно другая реальность, с которой граждане Абхазии вынуждены будут считаться. И большинство тех граждан Абхазии, с кем я общался, включая сторонников власти, против этого законопроекта.

– Почему закон об апартаментах вызывает такое бурное сопротивление в абхазском обществе?

– Это вытекает из нашей истории, потому что абхазский народ прошел через махаджирство в девятнадцатом веке, прошел через сталинские репрессии, когда буквально за пару дней более 700 образованнейших людей Абхазии были расстреляны на реке Гумиста сотрудниками НКВД. И последующая история, когда мы стали меньшинством в собственном государстве. Естественно, этот защитный рефлекс у народа срабатывает, никто не хочет снова быть меньшинством и опять бороться за выживание, мы это все уже проходили. Если кто-то об этом забыл, общественные и политические деятели, представители научной интеллигенции сейчас активно напоминают о том, что было. Давайте, просто вспомним, что абхазские князья отдавали своих детей на воспитание крестьянам, у нас элита всегда старалась быть ближе к народу, у нас решения принимались на народных сходах. И потом, надо знать абхазский язык, у нас, например, слово «ахаца» означает и мужчина, и герой; у нас слово «имя» означает одновременно и имя, и честь, это подразумевает, что надо носить свое имя с честью. Некоторые граждане пытаются это игнорировать, они забывают о том, что граждане Абхазии умеют защищать свои интересы, и доказывали это на протяжении столетий, и надо учитывать менталитет своего народа.

Мы видим, что руководство взяло курс на поддержку богатых. Если этот процесс не остановить, он приведет к значительному расслоению общества

Сейчас мы наблюдаем, что обществу предлагаются серьезные инициативы, они связаны с тем, что создается класс собственников и поддерживаются иностранные инвесторы. Мы видим, что руководство взяло курс на поддержку богатых. Если этот процесс не остановить, он приведет к значительному расслоению общества. У нас будут сверхбогатые и будут бедные, причем бедные не собственники. И бедным предлагается только сказать «спасибо» за то, что у них будет рабочее место. И все! Других идей у правительства и президента нет. И, естественно, любой специалист, хорошо знающий абхазский народ, может спокойно прогнозировать, что будет тяжелейший политический кризис. Для этого даже не надо два диплома иметь.

– Ахра, в телегерам-каналах был опубликован ваш пост, который вы написали после того, как было обнародовано соглашение по сухумскому аэропорту. Поделитесь своими впечатлениями, какие чувства оно у вас вызвало и почему?

Складывается впечатление, что не у всех есть понимание, какие преимущества дают суверенитет и статус независимого государства. Когда подписываются такие соглашения, это означает ущербное мышление

– Соглашение вызвало, скажем так, негативные чувства. Такие соглашения обычно подписывают страны, проигравшие войну, которые что-то должны победившей стороне. Выплачиваются репарации, отдается иностранному инвестору собственность народа, и при этом ему предоставляются на 25 лет льготы по налогам, на пошлину, на налог на прибыль и, скорее всего, на ряд других налогов. То есть вы даете заработать инвестору, деньги уходят из страны, это деньги народа, и это касается всех граждан страны. И в каждом проекте мы должны отдавать инвестору наши доходы. Такая поведенческая модель соответствует тем странам, которые проиграли войну. Но мы же войну выиграли, мы никому ничего не должны. Складывается впечатление, что не у всех есть понимание, какие преимущества дают суверенитет и статус независимого государства. Когда подписываются такие соглашения, это означает ущербное мышление. Мы добились всего путем победы в войне, путем большой крови, даже если нам очень нужен аэропорт, а он нам нужен, но не любой ценой, это противоречит интересам всех граждан, и это касается не только аэропорта, это касается всей нынешней политики. Почему-то мы должны давать инвесторам всевозможные льготы, а где интерес наших граждан? Люди избирают власть для того, чтобы она защищала интересы граждан страны, а не инвесторов, или иностранцев, или какого-либо иностранного государства. Вот эти вопросы вытекают из того, что у нас не налажена общественно-политическая система, которая требовала бы при принятии важных решений широкого обсуждения в обществе.

– Ахра, прокомментируйте, пожалуйста, и последнее решение правительства о смене собственника в пицундском пансионате «Самшитовая роща»? Это решение тоже вызвало резонанс и много вопросов у людей, что там произошло?

– Это решение в том же ряду: ни с кем не посоветовались, ни с кем не консультировались, а та формулировка, на которую опиралось правительство, очень большая ошибка. Они аргументировали тем, что якобы в советский период КГБ СССР владел этим санаторием. Если бы они спросили специалистов, им бы сказали, что после войны правительством и руководителем государства Владиславом Григорьевичем (Ардзинба) было принято решение о том, что Республика Абхазия во время распада Советского Союза не участвовала в разделе советского имущества, поэтому имущественные претензии советского периода она не принимает. То есть по имущественным вопросам правительство Абхазии все вопросы закрыло, и теперь, спустя почти тридцать лет, принимается абсолютно противоположное решение, а в обосновании его пишется, что правительство опирается на советский период.

Это решение очень опасное, оно может привести к тому, что начнется передел собственности в нашей стране. А передел собственности ни к чему хорошему в обществе никогда не приводил.

Это решение очень опасное, оно может привести к тому, что начнется передел собственности в нашей стране. А передел собственности ни к чему хорошему в обществе никогда не приводил. Например, вы все помните, какие были претензии по вопросам собственности у профсоюзов Республики Абхазия. Они, ссылаясь на советский период, требовали передать им курорт Пицунда на том основании, что он принадлежал профсоюзам СССР. Давайте дальше пойдем и предположим, что руководство МВД может обратиться в Госкомимущество и в правительство и требовать, чтобы им вернули санаторий МВД СССР, который был в Гагре. Дальше можем пойти: Компартия Республики Абхазия может обратиться в правительство и, ссылаясь на советский период, требовать вернуть им здание администрации президента, потому что это здание принадлежало Компартии СССР! Я в начале интервью вам сказал, что нынешнее руководство страны тянет ее в прошлое. Не надо туда возвращаться, там расставлены все точки над «i», я бы даже сказал, что кровавые точки. И, принимая решения, опираться на советский период, будучи независимым государством, просто неприемлемо. Это приведет к нехорошим последствиям, и это решение, я уверен, и за границей будет прочитано, оно ведь уже публично озвучено, и я предполагаю, что последуют опасные прецеденты и из-за рубежа.

Я помню, например, что было обращение от Никиты Михалкова вернуть Дом кинематографистов. От президента Украины Ющенко было письмо с просьбой вернуть санаторий «Украина». Наше руководство вернулось в прошлое и может спровоцировать целый ряд таких обращений. АвтоВаз потребует вернуть санаторий «Гулрыпш». Зачем мы это делаем? Мы возвращаемся снова к тому, что, когда решение широко не обсуждено, когда разные мнения не высказаны, делаются такие шаги. Их надо тщательно взвешивать, а не следовать каким-то политическим эмоциям. Это решение по «самшитке» похоже на политическую эмоцию.

– Ахра, что вы имеете в виду, когда говорите, что это политическая эмоция?

Система принятия решений и система государственного устройства должны соответствовать менталитету и духу нашего народа

– Это как будто ответ на недавний митинг оппозиции. Политические взгляды руководителей компании, у которой в аренде находится санаторий «Самшитовая роща», близки к оппозиции. Это же получается не простое совпадение? А государственный деятель в первую очередь должен опираться на весь народ, и решения властей должны быть восприняты всем народом. И опять же я возвращаюсь к тому, что система принятия решений и система государственного устройства должны соответствовать менталитету и духу нашего народа. Сейчас – это вопрос номер один!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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