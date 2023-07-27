Зурабишвили осудила планы передать сухумский аэропорт российскому инвестору

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала ратификацию парламентом самопровозглашенной республики Абхазия российско-абхазского соглашения о возобновлении деятельности сухумского аэропорта.

«Я категорически осуждаю и протестую против решения так называемого парламента временно оккупированной Абхазии о передаче России стратегического объекта — сухумского аэропорта. Это незаконное действие России, которое требует категоричной и твердой реакции международного сообщества!» — написала в соцсети Саломе Зурабишвили.

Напомним, что за ратификацию соглашения проголосовали 30 депутатов абхазского парламента, против – двое, воздержался один.

Соглашение регулирует вопросы реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон.

Документ был подписан в Санкт-Петербурге. Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить аэропорт к 2024 году.

В 2022 году по итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что предполагаемый инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.

Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.