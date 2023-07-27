«Нам нужно знать, что грузят в самолеты, летящие из Грузии в РФ» – О'Брайен

В Госдепартаменте США хотят знать, что грузят в самолеты, которые летят из Грузии в Россию, заявил координатор санкционной политики Государственного департамента США Джеймс О'Брайен.

Отвечая на вопрос сенатора Джин Шахин о том, какова опасность от возобновления полетов между Грузией и Россией, Джеймс О'Брайен заявил, что пока поводов для беспокойства нет, но проблемы, безусловно, возможны.

«Я был в Тбилиси с коллегами из Евросоюза и Великобритании. Мы были там единым фронтом. Думаю, у нас есть обнадеживающие новости: таможенные службы Грузии предпринимают реальные шаги по ограничению поставок военной техники в Россию. Мы хотим, чтобы таможенные службы полностью контролировали передвижение всех грузов через грузинскую границу — воздушную или сухопутную.

Это непрерывная работа, и мы оказываем большую помощь в этом отношении. Грузия является хорошим партнером с точки зрения прозрачности работы. Сейчас вопрос в том, сможем ли мы получать точные данные в будущем и четко контролировать, что происходит с возобновленными рейсами между Грузией и Россией», — сказал О'Брайен.

Издание JAM news напоминает, что глава офиса по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О'Брайен и специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан посетили Тбилиси в конце июня.

О'Брайен в интервью «Голосу Америки» сказал, что Грузия полностью соблюдает финансовые санкции, введенные Западом против России, хотя транзит электронных устройств в Россию, которые уже не являются легальными, увеличился.