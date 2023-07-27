Депутаты парламента Абхазии внесли изменения в 124 статью Уголовного кодекса «Клевета». Они дополнили ее распространением клеветы в социальных сетях и в Интернете и увеличили штрафы с 20 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Председатель комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба в интервью «Эху Кавказа» прокомментировал принятое решение. Он допускает, что статья может использоваться, чтобы заставить людей молчать, однако, по его мнению, за бездоказательные обвинения в социальных сетях необходимо строго наказывать.

– Даут, вы не считаете, что внесенные парламентом изменения в статью «Клевета» – это наступление на свободу слова?

Со стороны органов прокуратуры и МВД необходимо найти очень серьезную доказательную базу, чтобы человек по данной статье был осужден

– Нет, не считаю. Мы понимаем, что клевета труднодоказуема, потому что это заведомо ложное сообщение или информация. Сегодня у нас так оскорбляют и так обвиняют в социальных сетях, что мы должны это пресекать, поэтому я лично за данную позицию. При этом надо понимать, что это труднодоказуемое действие, и со стороны органов прокуратуры и МВД необходимо найти очень серьезную доказательную базу, чтобы человек по данной статье был осужден. Но тот уровень вреда, который наносится не чиновникам, а именно нашему обществу и стране, очень серьезный и с этим надо бороться. Это моя принципиальная позиция.

– Вы не считаете, что эта мера и это ужесточение будут использоваться, как репрессивные по отношению к гражданам?

– Статья «Клевета» и до сегодняшнего дня существовала, мы лишь увеличили наказание и добавили социальные сети и интернет. Да, ею можно воспользоваться, в том числе и в этих целях, не столько даже репрессивных, а, наверное, чтобы заставить кого-то молчать. Я это вполне допускаю, наверное, так и будет. Но я исхожу из того, что состав преступления здесь очень труднодоказуемый, насколько мне известно, практика почти нулевая, может быть, один-два случая за все время, когда клевета была действительно доказана в суде. И статья четко прописывает, что, прежде всего, должно быть доказано, что сообщение заведомо ложное.

– Практика Европейского суда по правам человека, например, свидетельствует о том, что свобода слова в обществе – это гораздо большая ценность, чем репутация одного отдельно взятого человека. И они подходят к вопросам клеветы очень осторожно и нередко принимают решения в пользу человека, который кого-то оскорбил или оклеветал, исходя из ценности свободы слова для общества. Такого рода соображения были у вас?

Когда человека оскорбляют или обвиняют в том, чего он не делал, это влияет и на общую обстановку в стране

– Да, я примерно в курсе того, что в Европе и во всем Западном мире существует именно такой подход. Но мы живем в другом обществе. И когда человека оскорбляют или обвиняют в том, чего он не делал, согласитесь, что бывают эпизоды каких-то жутких обвинений, страдает не только репутация конкретного человека, это влияет и на общую обстановку в стране, потому что нередко обвиняются первые лица, вторые лица, то есть лица, занимающие серьезные государственные посты. Когда человека обвиняют в том, что абсолютно не соответствует истине, и ему приходится доказывать, что это не имеет места, что это неправда, в обществе нагнетается атмосфера, которая не нужна.

– То есть вы допускаете, что эта мера будет использоваться, как способ заставить людей замолчать?

– Естественно, я это допускаю, это возможно. Но давайте откровенно: любую норму, которую мы принимаем, можно использовать для того, чтобы кого-то привлечь или кого-то заставить молчать. Мне кажется, что статья сама говорит о себе. Я прежде всего исхожу из того, что доказать заведомую ложность очень сложно и, если следствие смогло доказать этот факт, человек заслуживает наказания и, может быть, даже большего, чем мы сегодня предусмотрели.

– А если нет, тогда людей будут просто запугивать и возбуждать дела?

– А что мешает сегодня возбуждать дела? Мы всего лишь увеличили штрафы и ввели социальную сеть.

– Согласитесь, в социальных сетях люди пишут более свободно, чем в обычных СМИ, потому что журналисты не позволяют себе того, что позволяют обычные люди в социальных сетях. Традиционно это более свободная сфера, и эта свобода тоже необходима обществу…

– Тогда получается, что по отношению к интернету вы согласны, вы не согласны по отношению к серьезным журналистам?

– Я не согласна именно по отношению к интернету и к социальным сетям, потому что это свободное пространство, в котором люди свободно выражают свои мысли и мнения…

– Вы согласны с тем, что очень часто то, что пишут в интернете и в социальных сетях очень негативно влияет на внутреннюю общественно-политическую обстановку и очень часто это делается совершенно несправедливо?

– В то же время я вижу, что социальные сети люди часто используют, как единственный способ вынести и сделать публичной какую-то важную информацию, которую никак по-другому они обнародовать не могут…

– Я хочу вас понять: например, обвинение кого-то в том, что он кого-то изнасиловал или убил, если это не соответствует действительности, это же клевета? Разве плохо, что мы стараемся этих людей привести к ответственности? Вот, вы – журналист, вы пишете, что такой-то чиновник совершил то-то и то-то, вы же ссылаетесь на какие-то факты, на какие-то документы или даже на чьи-то слова? Вы считаете, что говорите правду, даже если это на самом деле не так, и к вам же нет вопросов, и вы не делаете это заведомо, правда? В то же время к вам могут возникнуть вопросы, независимо от того, что мы сегодня приняли.

– В интернете и в социальных сетях чаще всего оскорбляют и клевещут анонимы, но этот закон их никак не коснется…

Идут явные переборы и это уже ни в какие рамки не лезет

– Если их вычислят, то коснется. Я из того исхожу, что идут явные переборы и это уже ни в какие рамки не лезет. Вообще-то, это не моя инициатива. Я бы, допустим, не пришел к тому, чтобы такую норму вводить и увеличивать штрафы. Я сам бы об этом не думал, но факт в том, что такая норма пришла и она, в принципе, созвучна моему мнению в той части, что клевета должна быть наказуема.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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