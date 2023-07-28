СК РФ: более 70 бойцов «Грузинского легиона» привлечены к ответственности заочно

Следственный комитет России заочно привлек к уголовной ответственности более 70 бойцов «Грузинского легиона». Об этом российскому государственному информагентству ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время из числа легиона к уголовной ответственности заочно привлечены более 70 наемников», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ к уголовной ответственности заочно привлечен «гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, известный в медиапространстве как Мамука Мамулашвили».

«Установлено, что Мамулашвили в 2014 году создал «Грузинский национальный легион» и осуществлял вербовку выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей ЛДНР», – отметили в СК.

Ранее в Москве неоднократно заявляли об уголовном преследовании грузинских бойцов. В 2022 году сообщалось об уголовном деле против 24 бойцов «Грузинского национального легиона». В марте текущего года стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал их.

«Грузинский легион» — добровольческое вооруженное формирование, воюющее на стороне украинской армии. Он состоит преимущественно из бывших грузинских военных, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах.