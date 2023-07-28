Настоящий переполох вызвало на днях коротенькое интервью российскому интернет-изданию NEWS.ru руководителя турагентства «Сирена Тревэл» Юлии Ржевской. Она заявила:

«Я сейчас смотрела путевки в Абхазию для двоих взрослых и ребенка на 10 дней. Не самые хорошие варианты, но с питанием стоят от 220-40 тыс. руб. Если же брать нормальный, комфортный вариант, который ближе к четырем звездам, это уже 280 тыс. руб. А раньше можно было отдохнуть за 120-50 тыс. руб.».

Ну, а еще раньше, годы назад, не без ехидства заметил одни из интернет-комментаторов, можно было отдохнуть и еще гораздо дешевле. «Инфляция-с».

Ржевская, между тем продолжила, что в Абхазию сейчас довольно легко найти турпутевки, так как это стало довольно дорогим направлением и его выбирают далеко не все. «Но там цены безумные, – говорит она. – И впервые за 20 лет я вижу, что в Абхазию, в трехзвездочный отель, стало ехать дороже, чем в пятизвездочный в Египте».

Это была довольно неожиданная публикация, так как одновременно многие российские ресурсы продолжают публиковать топ-направления эконом-класса нынешнего турсезона, включая и РФ, где неизменно фигурируют города Абхазии. Так или иначе, но в откликах в абхазском сегменте Фейсбука наблюдался явный разнобой. Некоторые эмоционально поддержали Ржевскую:

«Жадность фраера погубит. Таких цен нет нигде, гости просто в шоке. Неохотно стали к нам ездить. Многие жалуются. Увы».

Другие пытались так объяснить появление этого мнения:

«Просто есть такие отели, где цены космические. Скорее речь о них».

«С каждым днем жизнь дороже становится, какие цены на продукты сегодня – одно, а завтра уже не дай бог».

Третьи же удивлялись:

«А в чем, собственно, «космичность» приведенных цен? Разве 2200-2400 рублей в день на троих с питанием дорого? Или даже 2 800 на уровне четырех звезд? Пусть тогда называет и пятизвездочные цены в Египте».

А вот комментарий пользователя, который знает туротрасль Абхазии, как говорится, изнутри, – президента Абхазского союза туризма Анны Калягиной:

«Ну вот неправда. Зачем так врать? Отдых на двоих взрослых и ребенка девяти лет с 20 по 30 августа будет стоить в отеле «Золотые пески», Пицунда, полный пансион 97 000₽, отель «Апсны», Гудаута, 127 440₽, в отеле «Европа», Гагра, с полным пансионом 133 650₽, в отеле выше уровнем комфорта «Амза» 197 000 ₽. А в «Кавказ Парк Отель» скидки, так как его только запустили 119000₽. Да, цены не маленькие, но и не такие, как указано в статье. И точно дешевле Сочи».

«Эхо Кавказа» связалось с Анной Калягиной, и первый наш вопрос был такой:

«Ну, действительно в Египте сейчас дешевле, чем в Абхазии, как она говорит, Ржевская?

– Неправда. Вот это совершенная неправда. Если брать отель отдельно, то туда надо еще туристов довезти. Ну, вот вчера я специально зашла на сайт туроператора и посмотрела предложения, которые там выставлены для посещения Шарм-аль-шейха, других хороших курортов, ну, таких, четырехзведочных, я «пятерку» не брала… «Четверка» стоит, извините меня, с перелетом, пять дней – 240 тысяч рублей на семью, как она говорит, два взрослых и ребенок. Если на десять дней, то это будет стоить практически полмиллиона (смеется). А у нас спокойно можно отдохнуть, полный пансион, за 130 тысяч на десять дней. Это небо и земля. Да, тут все по-разному – кто на машине своей едет, кто-то на поезде, там билеты не такие дорогие».

Мы заговорили о ценах в соседнем Батуми. СМИ сообщают, что нынче там многие отельеры и квартиросдатчики, которые ориентируются, в основном, на россиян, жалуются, что нынче цены упали на треть и даже больше, а спроса все равно мало. (В прошлом году квартира в сутки там стоила около 6 тысяч в пересчете на российские рубли). Калягина говорит:

«Я не могу понять там ценообразование, потому что, когда я смотрела за март-апрель цены, там было значительно дороже. А сейчас цены значительно упали. Ну, у них, наверное, такая же ситуация как у нас. Они ждали большой поток туристов, те не приехали и цены стали снижать».

В Абхазии о снижении цен не говорят, но пока показатели турсезона отстают от прошлогодних. Посещение Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры за первое полугодие снизилось в сравнении с аналогичным периодом 2022 года – соответственно на 35 тысяч и 3,2 тысячи человек. Анна приводит такие объяснения:

«Ну, во-первых, у нас не случился май в этом году. Май был совсем провальный. Потом в июне были дожди и заезд был по сравнению с прошлым годом процентов на тридцать-сорок меньше. Учитывая общую ситуацию и в России, и в мире… Да, многие страны закрыты, туда лететь дорого, поэтому в Абхазии рассчитывали, что… Но не все вообще едут отдыхать, у кого-то есть такая возможность, у кого-то нет».

Анна Калягина считает, что на данный момент заполнено уже около восьмидесяти процентов мест в абхазских отелях. В то же время она давно удивляется уверенности некоторых людей, которые полагают, что в Абхазию с каждым годом будет ехать все больше и больше туристов. Да, 2021 год в силу разных причин был, как она говорит, аномальный – полтора миллиона человек, примерно половина из них однодневных экскурсантов. В 2022-м – около 1,15 миллиона. Сколько будет нынче, неизвестно, но откуда у некоторых берется цифра в 2 миллиона?

Я рассказал ей, что накануне нашего разговора прочел публикацию в российской газете «Аргументы недели» с заголовком «В Абхазии в этом году ожидают до 2 млн российских туристов». Но при этом автор статьи Александр Чуйков пишет про абхазский «ответ Мальдивам» достаточно иронично. Впрочем, тут же отмечает, что Абхазия получается самой дешевой и близкой беззагранпаспортной заграницей. И с относительно бюджетным отдыхом: тысяч от 35 на семь дней с туристической души…

Заканчивается статья любопытным исследованием. По наиболее репрезентативной выборке ВЦИОМ, россияне нынче большей частью планируют отдыхать на Родине: всего 4% собираются за границу. Оставшиеся отпускники поделились следующим образом: 51% проведут его дома, 29% – на даче, 15% – поедут в другой город. На Черное море собираются 10% опрошенных россиян.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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