Президент Грузии помиловала участников акции против строительства Намахвани ГЭС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 11 заключенных, сообщает SOVA со ссылкой на администрацию президента.

Среди помилованных президентом оказались братья Торнике и Тамаз Челидзе. Они были арестованы в 2021 году по обвинению в организации и участии в беспорядках на акции против строительства Намахвани ГЭС.

По утверждениям следствия, обвиняемые во время акции в поселке Гумати Цхалтубского района близ Кутаиси, проходившей 12 апреля, нанесли телесные повреждения трем участникам акции, а также повредили автомобиль, принадлежащий одному из пострадавших.

В тот день вместе с братьями Челидзе были задержаны 7 человек – жителей сел Дидачара и Горжоми.

Согласно распространенной информации, десять из одиннадцати помилованных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы и сегодня же покинут пенитенциарные учреждения. Между тем одному осужденному был сокращен срок пребывания в заключении.