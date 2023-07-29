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Президент Грузии помиловала участников акции против строительства Намахвани ГЭС

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 11 заключенных, сообщает SOVA со ссылкой на администрацию президента.

Среди помилованных президентом оказались братья Торнике и Тамаз Челидзе. Они были арестованы в 2021 году по обвинению в организации и участии в беспорядках на акции против строительства Намахвани ГЭС.

По утверждениям следствия, обвиняемые во время акции в поселке Гумати Цхалтубского района близ Кутаиси, проходившей 12 апреля, нанесли телесные повреждения трем участникам акции, а также повредили автомобиль, принадлежащий одному из пострадавших.

В тот день вместе с братьями Челидзе были задержаны 7 человек – жителей сел Дидачара и Горжоми.

Согласно распространенной информации, десять из одиннадцати помилованных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы и сегодня же покинут пенитенциарные учреждения. Между тем одному осужденному был сокращен срок пребывания в заключении.

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