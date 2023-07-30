Гарибашвили: В школах Грузии начнется изучение китайского языка

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в «начальных и средних школах Грузии» начнется обучение китайскому языку. Для этого будет подписан меморандум о взаимопонимании по совместному обучению китайскому языку. Об этом Ираклий Гарибашвили заявил на торжественной церемонии открытия бюста автора грузинской поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели в Университете языка и культуры Пекина.

«Дорогие друзья, сегодняшняя церемония (открытия бюста Руставели - прим. SOVA) символизирует готовность наших народов принять художественное и интеллектуальное наследие друг друга, способствовать взаимопониманию и уважению и подчеркивать силу литературы и искусства.

Во время нашего визита мы рады подписать важный документ в области образования - меморандум о взаимопонимании по совместному обучению китайскому языку в начальных и средних школах Грузии. Я верю, что это в значительной степени поспособствует достижению нашей цели по углублению взаимопонимания между нашими народами», - заявил Ираклий Гарибашвили во время визита в столицу Китая.