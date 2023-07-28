Прорывом и достижением правительства «Грузинской мечты» считают ее представители заявления о стратегическом партнерстве Грузии с Китаем, сделанные в ходе встреч премьер-министра Ираклия Гарибашвили с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Иметь торговые отношения с одним из мировых лидеров не против и оппоненты грузинских властей. Но стратегическое партнерство Тбилиси с Пекином у них вызывает опасения.

– Вы знаете еще какую-нибудь страну, у которой стратегическими партнерами одновременно были и США, и Китай? – недоумевала оппозиционный депутат Анна Бучукури из партии экс премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию». Несмотря на то, что подписью Гахария в ранге министра экономики и скреплен в договор 2017-го о свободной торговле с Китаем, повышение этих отношений до уровня стратегического партнерства спустя шесть лет стало для оппозиционера Бучукури неприятным сюрпризом. Даже в парламенте не были в курсе, что об этом будет заявлено в ходе нынешнего визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили в связи с открытием Всемирных студенческих игр в китайском Чэнду.

«Мы бедная страна, и экономические отношения, – подчеркиваю, экономические отношения – очень важны, и это мы очень хорошо понимаем в нашей команде. Но мы не должны путать экономические связи со стратегическим партнерством. К сожалению, я из СМИ узнала об этом. У Грузии есть стратегические союзники, о них (НАТО, ЕС), в частности, говорится в нашей Конституции. Наши стратегические партнеры на Западе – Европа, США и так далее. Потому разговоры о стратегическом партнерстве с Китаем просто невообразимы», – недоумевала депутат Бучукури, возмущенная и тем, что в обсуждении возможного «изменения внешнего курса», парламент не участвовал.

Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе предпочитает принцип наименьшего зла:

«Лучше иметь отношения с любой страной Азии, чем с Россией. В политике многое определяет экономика, и я обеими руками за диверсификацию, если продукция будет поставляться в страну из Китая, а не России, и то же с экспортом».

За последние два года в списке торговых партнеров Грузии Китай со среднегодовым оборотом 1,9 млрд долларов США, занимает третье место, его опережает Россия с 2,5 млрд долларов США. В 2022 году список возглавляла Турция с 2,8 млрд долларов).

Вице-спикер Гия Вольский напомнил, что после начала войны в Украине западные страны стали пересматривать отношения с Китаем и что для самого Китая самыми крупными торговыми партнерами являются ЕС и США, несмотря на их напряженные отношения:

«Китай – серьезный партнер для Запада. Проект «Один пояс, один путь», который реализует Китай, подразумевает не только регионы Кавказа и Азии, его цель – расширение отношений с рынками Запада. И на этом историческом шелковом пути, из Азии направляется к европейским рынкам, Грузия занимает чрезвычайно важную геополитическую позицию».

Но западные страны при этом не портят отношения со стратегическими партнерами, что наблюдается за премьер-министром Гарибашвили и его партией, особенно с начала российской интервенции в Украину, напоминают оппоненты. По словам независимого депутата, бывшей замглавы Совбеза Теоны Акубардия, антизападная риторика, нападки на посла США Келли Дегнан на других европейских партнеров со стороны «Грузинской мечты» создает совсем другой контекст обретения Грузией нового стратегического партнера в лице Китая:

«Усиление отношений с Китаем – почерк Гарибашвили. При том, что с поднятой головой Ираклий Гарибашвили не может посетить никого из стратегических партнеров из-за его политики и антизападной риторики. Повышение отношений с Китаем до уровня стратегических – очередное послание Западу о дистанцировании Грузии от него».

Никто не умаляет значимость экономического сотрудничества с Китаем, – соглашается бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник Фонда международных стратегических исследований Георгий Бадридзе, – но есть одно «но»:

«Нынешняя геополитическая обстановка в мире многих заставила пересмотреть отношения не только с Россией, но и с Китаем, в том числе в ключе экономической зависимости. На этом фоне для такой страны, как Грузия, безопасность и благосостояние которой зависит от окончательного вхождения в европейские, евроатлантические структуры, особенности ее отношений с Россией и теперь с Китаем могут заставить многих задуматься, является ли интеграция в западные структуры настоящей целью нынешнего правительства. Стратегическое партнерство с Китаем было бы совершенно естественным для Грузии, но говорить об этом на фоне обострившихся отношений с главными партнерами нашей страны – ЕС и США, заставляет задуматься о многом», – говорит политолог.

Безусловно, правительству Грузии комфортнее общаться с правительством Китая, отмечали сегодня многие наблюдатели. В тоталитарном режиме не обращают внимания на демократические ценности защиты прав человека, верховенства закона, что является для западных партнеров краеугольным вопросом в отношениях с Грузией. И за инвестиции и транши в Китае никто не будет требовать завершения реформы судебной системы. Значит, не будет и повода у Ираклия Гарибашвили отказываться от многомиллионного транша, как это было в случае с ЕС два года назад.

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