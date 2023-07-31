Опубликовано заявление Грузии и КНР о стратегическом партнерстве

Администрация правительства Грузии опубликовала совместное заявление Тбилиси и Пекина об установлении стратегического партнерства между Грузией и КНР.

Ранее о решении повысить уровень отношений двух стран до стратегического партнерства объявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В опубликованном грузинским правительством документе указано, что партнерство включает в себя следующие четыре направления: политическое, экономическое, международное, а также межнациональные и культурные связи.

«Стороны подтверждают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран. Грузия решительно поддерживает принцип единого Китая», – сказано в документе.

Стороны подчеркивают, что в нынешней международной ситуации и экономической глобализации важность двусторонних связей между Китаем и Грузией значительно возросла.

«Стороны рассматривают друг друга в качестве важных стратегических партнеров, а углубление двусторонних отношений является приоритетом их внешней политики. Грузия считает, что модернизация Китая предлагает новый путь и новый выбор для достижения модернизации человечества. Стороны выражают готовность обмениваться имеющимся опытом в области государственного управления для обеспечения общего развития и процветания», – сказано в документе.

Стороны готовы «активизировать политические консультации на высоком уровне по вопросам, представляющим взаимный интерес, и укреплять стратегическое взаимное доверие»; подчеркивают «необходимость расширения связей между центральными и местными органами власти, а также политическими группами и партиями с целью обмена опытом и укрепления отношений в различных направлениях».

Тбилиси и Пекин приветствуют «устойчивый рост двусторонней торговли в последние годы и выражают готовность к дальнейшему ее увеличению, оптимизации ее структуры, расширению товарной номенклатуры, увеличению экспорта товаров и услуг из Грузии в Китай». Грузия, согласно документу, приветствует инициативу Китай – «Пояс и путь», а также «рассматривает сотрудничество между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы как прагматичную, открытую и взаимовыгодную платформу для регионального сотрудничества».

В документе также указано, что Китай изучит возможность льготного кредитования для реализации Грузией социальных и инфраструктурных проектов.

Стороны договорились «укреплять координацию и сотрудничество в региональных и международных делах, совместную поддержку подлинного мультилатерализма; твердо придерживаться международной системы, созданной вокруг Организации Объединенных Наций, международного порядка, основанного на международном праве, основополагающих нормах международных отношений, основанных на целях и принципах Устава ООН; поощрять внедрение новых типов международных отношений».

«Грузия поддерживает инициативу глобальной безопасности, предложенную Китаем. Стороны хотят укреплять отношения и сотрудничество в рамках этой инициативы и прилагать совместные усилия для создания мирной и стабильной международной обстановки в области безопасности, способствуя и защищая общее развитие стран региона. Грузия поддерживает глобальную цивилизационную инициативу, предложенную Китаем. Стороны будут активно сотрудничать для реализации этой инициативы», – сказано в совместном заявлении Грузии и КНР.

Отметим, что визит Ираклия Гарибашвили в КНР начался 26 июля и продлится до 1 августа 2023 года.