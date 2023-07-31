Абхазский премьер провел совещание по вопросам энергетики

Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел совещание по вопросам электроэнергетики.

Как сообщила пресс-служба абхазского Кабмина, на встрече обсуждались вопросы оптимизации штатной численности компании «Черноморэнерго» и повышения заработной платы работников, занятых на производстве.

«Особое внимание было уделено вопросам установки приборов учета электроэнергии и повышения собираемости платежей», – сказано в сообщении.

В совещании участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, генеральный директор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия, его первый заместитель Тенгиз Гирджинба.

Рост энергопотребления привел Абхазию к серьёзному энергетическому кризису, из-за которого власти запретили ввоз майнинг-оборудования и добычу криптовалют. Большую часть электроэнергии Абхазия получает от «Ингури ГЭС», дефицит восполняет Россия.