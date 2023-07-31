В «ЮВТ Аэро» заявили, что не получили разрешение на полеты в Грузию

Грузинское агентство гражданской авиации не выдало разрешение на полеты в Грузию российской «ЮВТ Аэро», заявили изданию «БИЗНЕС Online» в пресс-службе авиаперевозчика.

«На сегодняшний день рейсы в Грузию авиакомпанией «ЮВТ Аэро» не запланированы в связи с отсутствием разрешения на полеты от грузинских авиационных властей», — сообщили в пресс-службе.

У «ЮВТ Аэро» есть допуски Росавиации на полеты в Грузию из Казани, Махачкалы, Самары, Сочи, Перми и Челябинска.

Ранее Агентство гражданской авиации не разрешило «ЮВТ Аэро» выполнить чартерный рейс из Казахстана в Грузию, на котором в Кутаиси должны были прилететь футболисты клуба «Актобе». В Тбилиси заявили, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» находится под санкциями и внесена в черный список ЕС.

Прямые рейсы между Россией и Грузией в настоящее время выполняют авиакомпании «Азимут», Red Wings и Georgian Airways.