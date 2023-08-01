Абхазский омбудсмен встретилась с матерью пропавшей в Гали девушки

Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Анас Кишмария встретилась с матерью Натии Бахтадзе, пропавшей в Гали несколько дней назад.

Ранее мать девушки, Иамзе Агумава опубликовала пост в соцсети с просьбой о помощи, обратившись, в частности, к Анас Кишмария.

Омбудсмен сообщила матери пропавшей девушки, что находится на связи с руководством правоохранительных органов, которые «задействовали все имеющиеся в их распоряжении силы и средства для поиска Натии».

«По заверениям представителей правоохранительных органов, в настоящее время они располагают определенной оперативной информацией, однако она не подлежит огласке, так как это связано с особенностями розыскной деятельности», – говорится в сообщении аппарата омбудсмена.

Кишмария заверила Агумава, что исчезновение человека является резонансным событием в Абхазии и «правоохранительные органы со всей ответственностью расследуют ситуацию».