Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Госдеп США: Сухумский аэропорт – часть воздушного пространства Грузии

Российский военный самолет в сухумском аэропорту, 2008 год

В Государственном департаменте США прокомментировали планы властей самопровозглашенной республики Абхазия о передаче сухумского аэропорта российскому инвестору.

«Соединенные Штаты считают аэропорт Сухуми частью воздушного пространства Грузии. США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию выполнить свое обязательство по выводу своих войск на доконфликтные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным при посредничестве ЕС в 2008 году», – заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер журналисту Алексу Рауфоглу.

Российско-абхазское соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта было подписано в Санкт-Петербурге. Абхазский парламент ратифицировал документ 26 июля. Восстановить аэропорт планируется к 2024 году.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила планы передать сухумский аэропорт российскому инвестору, в грузинском правительстве информацию не комментировали.

  • В 2022 году по итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что предполагаемый инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски. По информации депутата абхазского парламента Алхаса Барцица, заявки на участие в реконструкции сухумского аэропорта подали два инвестора.
  • Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG