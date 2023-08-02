Госдеп США: Сухумский аэропорт – часть воздушного пространства Грузии

В Государственном департаменте США прокомментировали планы властей самопровозглашенной республики Абхазия о передаче сухумского аэропорта российскому инвестору.
«Соединенные Штаты считают аэропорт Сухуми частью воздушного пространства Грузии. США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию выполнить свое обязательство по выводу своих войск на доконфликтные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным при посредничестве ЕС в 2008 году», – заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер журналисту Алексу Рауфоглу.
Российско-абхазское соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта было подписано в Санкт-Петербурге. Абхазский парламент ратифицировал документ 26 июля. Восстановить аэропорт планируется к 2024 году.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила планы передать сухумский аэропорт российскому инвестору, в грузинском правительстве информацию не комментировали.
- В 2022 году по итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что предполагаемый инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски. По информации депутата абхазского парламента Алхаса Барцица, заявки на участие в реконструкции сухумского аэропорта подали два инвестора.
- Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
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