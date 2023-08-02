Госдеп США: Сухумский аэропорт – часть воздушного пространства Грузии

В Государственном департаменте США прокомментировали планы властей самопровозглашенной республики Абхазия о передаче сухумского аэропорта российскому инвестору.

«Соединенные Штаты считают аэропорт Сухуми частью воздушного пространства Грузии. США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию выполнить свое обязательство по выводу своих войск на доконфликтные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным при посредничестве ЕС в 2008 году», – заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер журналисту Алексу Рауфоглу.

Российско-абхазское соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта было подписано в Санкт-Петербурге. Абхазский парламент ратифицировал документ 26 июля. Восстановить аэропорт планируется к 2024 году.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила планы передать сухумский аэропорт российскому инвестору, в грузинском правительстве информацию не комментировали.