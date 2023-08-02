Грузия ограничила поставку американских автомобилей в Россию

Экспорт и реэкспорт американских автомобилей из Грузии в Россию с 1 августа ограничен. Об этом сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.

В ведомстве также говорят, что экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, импортированных из стран Евросоюза, будет ограничен с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС.

Согласно пакету санкций, утвержденному 23 июня, в Россию запрещено ввозить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров (1,9 литра), а также все электрические и гибридные автомобили.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили ранее выразил надежду, что реэкспорт автомобилей в Россию не прекратится. По его словам, торговля легковыми автомобилями является важным источником дохода для Грузии.