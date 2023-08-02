На прошлой неделе саблист Сандро Базадзе, выступавший на чемпионате мира в Италии под флагом Грузии, завоевал серебряную медаль. В финальном поединке он уступил американцу Эли Дершвицу. О своих впечатлениях с турнира и планах на будущее Базадзе рассказал «Эху Кавказа».

– Сандро, поздравляю вас с серебряной медалью. Расскажите, пожалуйста, о впечатлениях от чемпионата мира.

– В первую очередь, спасибо! Конечно, я ожидал от себя такого результата, но, естественно, рассчитывал на большее, я был настроен и готов к тому, чтобы показать себя лучше и завоевать золотую медаль. Однако на данном этапе произошло так, у всего есть свои причины. Естественно, в будущем я буду работать еще больше, чтобы улучшить свои результаты, и буду биться за золото на следующих этапах.

– Что касается вашего поединка с Эли Дершвицем, вы побеждали его раньше, что произошло сейчас, в финале?

Я уверен – и буду очень много работать для этого, максимально подготовлюсь на будущее, – что в следующий раз результат будет зафиксирован в мою пользу

– Это очень сильный спортсмен. Я неоднократно встречался с ним и побеждал его не один раз в разных турнирах. На этот раз он был, наверное, в лучшей форме, это был его день. Вот так произошло, он победил на данном этапе, но я уверен – и буду очень много работать для этого, максимально подготовлюсь на будущее, – что в следующий раз результат будет зафиксирован в мою пользу.

– Перед Дершвицем вы одолели пятерых соперников – из Египта, Германии, Туниса, Японии и США. Который из поединков вы бы отметили? Какой из них оказался самым сложным?

– Все спортсмены, которых вы перечислили, очень хороши, у них большой опыт за спиной. Со всеми из них у меня были очень интересные и хорошие поединки, но я бы отметил встречу в полуфинале с египтянином Зиадом Эльсисом, который отлично сопротивлялся. К счастью, мне удалось победить. Вообще, в этом чемпионате все поединки были достаточно сложными, но это естественно, ведь речь идет о чемпионате мира. Несмотря на это, мне удалось пройти в финал, но остановился на серебряной медали.

– Как бы вы оценили групповой этап?

– В групповом этапе мы, действительно, могли бы сделать больше. В первых двух поединках мы встретились с гонконгцами, над которыми одержали убедительную победу. Следующий поединок был очень сложный – Корея ведь четырежды чемпион мира и трижды Олимпийский чемпион. Я уверен, мы могли их победить, однако наша сборная пока укомплектована молодыми спортсменами, им пока не хватает опыта. Я и Бека Базадзе достаточно опытные спортсмены, неоднократно выступали в групповых соревнованиях. Что касается Вато (Вахтанг) Арчвадзе и Гоги Какауридзе, – они очень перспективные и хорошие спортсмены, у них все еще впереди, им нужно много работать, и тогда, я думаю, мы обязательно заявим себя и на групповых соревнованиях. Естественно, я желаю успехов каждому из них.

– В последних более 10 турнирах – чемпионатах мира, Европы, Европейских играх, кубках мира вы практически всегда выходите в финал и уже получили множество медалей. Нельзя не отметить, что таких результатов вы добились за достаточно короткий срок, чего вам стоил такой прорыв?

Самое главное здесь убеждать себя в каждом поединке, что ты это сможешь, и, естественно, за каждой победой стоит огромный труд

– Да, действительно – это исторический результат, и я этому очень рад. Более того, я уверен, что таких результатов до сих пор не показывал ни один фехтовальщик. И я не говорю только о грузинах, речь идет о масштабах мира. Самое главное здесь убеждать себя в каждом поединке, что ты это сможешь, и, естественно, за каждой победой стоит огромный труд. Я очень много трудился для этого. Я был уверен в себе перед каждым поединком. Перед тем, как предстать перед противником, я напоминаю себе, для чего я все это делаю. Ответ простой – для мой страны, для моей семьи. Я верю в то, что ничего невозможного нет, не существует ни одного спортсмена, которого невозможно победить. Вот и результат: в последних 14 соревнованиях я завоевал 14 медалей. Думаю, это дает мне все основания утверждать, что у меня был хороший сезон. Но, естественно, в будущем я от себя жду лучшего. Меня поддерживают в министерстве, в федерации, на самом деле, без этого невозможно добиться результатов, сложно представить, что без соответствующей финансовой поддержки можно добиться чего-то. Есть у меня и личные спонсоры, потому думать об этой части мне не приходится, делается все, чтобы у меня не было проблем с финансами.

– Сандро, несмотря на то, что вы уступили в последнем поединке Эли Дершвицу, вы серьезно опережаете его в рейтинге лучших саблистов мира Международной федерации фехтования. Сложно удерживать этот результат?

– Да, это действительно сложный фактор. Я примерно год остаюсь первым номером в мире, и сохранять этот итог действительно сложно, поскольку каждый год ты должен повторять прошлые результаты. К счастью, мне пока это удается. У меня 303 очка в мировом рейтинге – это очень высокий показатель. Спортсмена, занимающего второе место (Эли Дершвица), я обгоняю почти на 130 очков. Конечно, сложно, но я постараюсь приложить все усилия, чтобы мое лидерство в мировом рейтинге сохранилось как можно дольше.

– Наверняка с соответствующим настроем готовитесь и к предстоящей Олимпиаде…

У меня уже был такой шанс, однако, к сожалению, исполнить задуманное мне помешали коррумпированные и очень плохие судьи

– Для меня Олимпийские игры в Париже – это самое главное соревнование и самая главная цель. Естественно, я поеду туда для победы и готовлюсь только для победы в Олимпиаде. Вы знаете, что у меня уже был такой шанс, однако, к сожалению, исполнить задуманное мне помешали коррумпированные и очень плохие судьи. До игр в Париже остался один год, и я сделаю все, чтобы подобное не повторилось, чтобы порадовал своей победой своих болельщиков и всю Грузию.

– Есть ли противники, которых стоит серьезно опасаться?

– Да, у меня есть противники, без таковых невозможно стать сильнее. Есть несколько спортсменов, которые могут оказать очень серьезное сопротивление, но никого, кого невозможно было бы победить. Я думаю, у меня хватит сил одолеть их и добиться главной цели в своей спортивной карьере.

– Хотелось бы узнать ваше мнение о дисквалификации Ольги Харлан с чемпионата мира, когда она отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой…

Они прекрасно знают, что сейчас происходит в мире, поэтому могли заранее все организовать так, чтобы подобного не произошло

– На этот счет у меня такое мнение – чемпионат организовала Международная федерация фехтования, и они должны были подумать заранее и сделать все так, чтобы подобное не произошло. Естественно, по моему мнению, Ольга не заслужила дисквалификацию, я считаю, что это было неправильное решение. Они прекрасно знают, что сейчас происходит в мире, поэтому могли заранее все организовать так, чтобы подобного не произошло, ведь о том, что состоится поединок между двумя спортсменками, стало известно за несколько дней до него. За это время они могли бы что-нибудь придумать, чтобы все не привело к дисквалификации спортсменок. Найти какой-нибудь выход, чтобы не поднимался такой ажиотаж вокруг этой темы. Позже дисквалификацию аннулировали, насколько я знаю, и Ольга продолжит выступать на разных чемпионатах. Но до этого могло и не дойти.

– А какие у вас планы на ближайшее будущее?

– Я отдохну совсем немного, восстановлю силы и начну готовиться к очередным соревнованиям, к новому сезону и самому главному – Олимпийским играм. С ноября начнется Кубок мира. Первый турнир пройдет в Алжире. Постараюсь выйти на него в максимально хорошей форме и сохранить сегодняшний рейтинг.

Подписывайтесь на нас в соцсетях