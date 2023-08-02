Одна из самых распространенных тем школьных сочинений во всем мире – «Как я провел это лето», к которой обращаются обычно в сентябре. И если поколения советских школьников очень часто делились в них своими воспоминаниями об отдыхе в пионерских лагерях, то сейчас детских лагерей на постсоветском пространстве стало неизмеримо меньше. В Абхазии – особенно.

В последние годы работающим родителям, которым не с кем оставить детей младшего и среднего школьного возраста, скажем, в Сухуме оставалась возможность определять их только в частные платные лагеря, такие как «Улыбка», «Альфа»… Но это все были мини-лагеря дневного посещения, с весьма ограниченным количеством детей.

В этом же году вчера завершил работу детский лагерь «Апеипш» («Будущее»). Его работу в июле организовали сотрудники и волонтеры благотворительной общественной организации «Киараз» при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Он размещался в общежитии Абхазгосуниверситета, и в нем отдыхали и развивали творческие навыки в течение двух недель 30 детей из разных районов Абхазии, находящиеся под социальным сопровождением Службы социальной поддержки детей и семей и БОО «Киараз».

На бесплатное содержание детей перешел и лагерь дневного посещения, функционирующий уже почти два десятка лет при сухумской общеобразовательной платной школе «Альфа», при этом количество детей в нем значительно увеличилось.

Как рассказала сегодня директор школы Фатима Даутия, произошло это благодаря поддержке государства:

«Этот проект уникален тем, что он полностью на финансировании государства, а именно Фонда социального страхования и охраны труда. И он направлен на создание условий для погружения в абхазскую языковую среду. Пока мы вот так поставили задачу – на десять дней. И порядка восьмисот человек смогли погрузиться в эту тему. Я смело могу сказать: уже четвертый поток идет, никаких новых заявок нет, и всех, кто к нам обращался, мы смогли принять.

– То есть каждый поток – по двести человек, так получается?

– Первый поток было чуть меньше, потому что мы планировали, что это будет 160 детей, а потом, когда у нас пошли еще и еще заявления, мы обратились в Фонд социального страхования, и нам удалось увеличить контингент.

– Я обратил внимание, что даже майки на всех потоках выдавали детям в подарок – с надписями на абхазском. Основательно подошли….

– Мало того, вот мы планируем 14 августа по проспекту Аиааира пройти всем составом для возложения цветов к памятнику защитникам Абхазии. У нас было четыре потока, все, кто не находится на выезде, готовы к нам подключиться, и мы пройдем шествием на возложение в этих майках.

– Перейдем к теме языкового погружения. Вот по телевизору вы выступали – была задумка привлечь в лагерь сельских детей, чтобы они говорили по-абхазски и вовлекали в это городских. Но, насколько я понял, в этом году сельских не получилось привлечь.

– Не получилось. Там нужна другая финансовая поддержка. Привоз детей, круглосуточное их содержание и так далее – мы, в принципе, могли бы это сделать, но… Я вообще считаю, что незаслуженно мы обидели регионы. Очень многие звонили… Но я знаю, что нынче были все же у нас сельские дети, которые оставались у сухумских родственников и вместе со своими двоюродными братьями и сестрами ездили в наш лагерь. Вы знаете, удивительная ситуация. У детей есть знания, спасибо школьным педагогам, реально дети знают предмет, это видно по нашим занятиям. Но они на родном языке не говорят. Вытесняется бытовой абхазский… Мы все-таки надеемся на то, что идея проекта будет продолжена и на следующий год. Есть спрос на вообще организацию детского отдыха, и есть спрос на организацию детского отдыха с погружением в абхазский язык».

Продолжается сейчас и второй поток из двух подросткового лагеря при Сухумском Доме юношества в высокогорном местечке Ауадхара. Вот что рассказала нам сегодня заместитель директора СДЮ Аида Ладария:

«Дом юношества проводит лагеря оздоровительные палаточные на Ауадхаре уже двадцать лет. Проводит в рамках разных проектов. Последние восемь лет – это проект, который мы осуществляем в партнерстве с ЮНИСЕФ. Он называется «Молодежное участие и развитие в Абхазии». В лагере представлены восемнадцать школ разных городов и районов. Лагерь проводится в два потока. Это старшеклассники. Первый поток – 36 ребят, и второй – 36. Ходят в походы, проводятся с ними занятия. И они учатся защищать природу нашу. Очищали источники. То есть это и краеведческий, и оздоровительный, и познавательный, и воспитательный лагерь. Потому что они в суровых, некомфортных, так скажем, условиях познают себя. Они так «сдруживаются», что просто ужас какой-то. Потом плачут, когда расстаются».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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