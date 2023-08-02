Москва и Минск пробуют на прочность нервы Варшавы. После сообщений о перемещении группы наемников ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе воздушное пространство Польши нарушили два белорусских боевых вертолета. В Минске протест Варшавы отвергли, а глава Беларуси Александр Лукашенко и вовсе предложил полякам сказать ему спасибо за то, что только он стоит между вагнеровцами и польскими городами. Впрочем, белорусский лидер сообщил, что пошутил насчет желания наемников «прогуляться на экскурсию» в Варшаву. Но в Польше юмор Лукашенко не оценили. Власти страны всерьез готовятся к любым провокациям.

Белорусские вертолеты нарушили польскую границу – две боевые винтокрылые машины Ми-24 и Ми-8 с характерной символикой, по данным независимой экспертизы, залетели примерно на три километра вглубь воздушного пространства Польши, после чего вернулись на территорию Беларуси.

Сначала Варшава не подтверждала факт нарушения границы, но после публикации соответствующих доказательств в МИД страны был срочно вызван поверенный в делах Беларуси, а внешнеполитическое ведомство на своей странице заявило, что Варшава требует от Минска немедленных разъяснений:

«Министерство иностранных дел Республики Польша выразило решительный протест и призвало белорусскую сторону незамедлительно предоставить подробное объяснение инцидента. Польская сторона подчеркнула, что данный инцидент рассматривается как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает, что Беларусь воздержится от подобного рода действий».

В Минске инцидент объяснили очередным оправданием польским руководством наращивания сил и средств у белорусской границы. Как подчеркнули в Минобороны Беларуси, они «рассматривают заявление польской стороны в стиле «одна бабка сказала» и подчеркивают, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было».

Как нет на польско-белорусской границе и бойцов ЧВК «Вагнер». Президент страны Александр Лукашенко назвал шуткой свое заявление недельной давности о стремлении наемников, которые сейчас находятся в Беларуси, «отомстить Польше».

На встрече с Владимиром Путиным 23 июля Лукашенко говорил, что вагнеровцы просятся на запад «на экскурсию в Варшаву и в Жешув», чем «стали напрягать» его. Лукашенко утверждал, что вагнеровцы якобы хотят отомстить Польше за бои в Бахмуте, где использовалась польская техника. Эти слова вызвали тревогу в соседнем государстве.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 наемников ЧВК «Вагнер», дислоцированных в Беларуси, переброшено в район Сувалкского коридора, соединяющего эту страну с Калининградской областью России:

«Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы «Вагнера» движутся в направлении Сувалкского коридора, недалеко от Гродно в Беларуси. Почему они это делают? Безусловно, это шаг в направлении дальнейших гибридных нападений на польскую территорию. Скорее всего, они будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам попасть на польскую территорию и дестабилизировать Польшу. Предположительно, они также попытаются проникнуть в Польшу, притворяясь нелегальными мигрантами, и это создает дополнительные угрозы».

Лукашенко в ответ заявил, что заявление Моравецкого не более чем домыслы польских властей, а он, Лукашенко, воевать не хочет:

«Вдруг слышу недавно, Польша взбесилась, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никакие вагнеровские отряды в 100 человек сюда не двигались. А если и двигались, то только для передачи своего боевого опыта (белорусским) бригадам, сосредоточенным в Бресте и Гродно. Я должен учить свои части, потому что армия, которая не воюет, – это пол-армии, ты это тоже прекрасно понимаешь. Я не хочу идти на войну, я не хочу, чтобы наши ребята умирали. Поэтому надо их учить. Вот они и передают свой опыт. Дают советы, что-то подсказывают. Они очень довольны нашими воинами».

Но хотя Лукашенко и подчеркнул, что ему «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор, все же не удержался от очередных угроз:

«Я там пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходить. Пусть еще скажут спасибо мне и Беларуси, что мы их держим в центре страны. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо».

Сама ЧВК «Вагнер» пока усиливаться не намерена. Во всяком случае официально. Компания приостановила работу региональных центров по вербовке наемников. В объявлении утверждается, что такое решение принято «в связи с наличием большого кадрового резерва». Основатель группировки Евгений Пригожин информацию подтвердил:

«В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Для того чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю – «Группа Вагнера» продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако будем крайне благодарны вам, если вы будете с нами на связи, и, как только родине потребуется создавать новую (дополнительную) «группу», которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы, безусловно, займемся набором».

Масла в огонь подлил президент России. Владимир Путин в очередной раз поделился с окружающими своим видением истории и намекнул Варшаве, что ее территориальная целостность – вопрос, который можно трактовать по-разному:

«Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так: западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним».

И несмотря на то, что Вашингтон и Брюссель неоднократно подтверждали, что готовы выполнить пятую статью Североатлантического договора, подразумевающую коллективный ответ на нападение на любого члена НАТО, в Варшаве к словам российского лидера отнеслись предельно серьезно. В Польше прекрасно помнят инцидент 15 ноября 2022 года, когда во время российской ракетной атаки на Украину на территории Польши вблизи границы с Украиной произошел взрыв в районе села Пшеводув, в результате которого погибли два человека. Поэтому граница с Беларусью усиливается, и польские власти, очевидно, намерены четко следовать совету древних римлян: хочешь мира – готовься к войне.

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