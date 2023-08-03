Абхазская прокуратура подтвердила убийство Натии Бахтадзе

По факту убийства жительницы Гали Натии Бахтадзе возбуждено уголовное дело, заявили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия.

По информации ведомства, девушку 28 июля в салоне автомашины «Lexus» убил житель Очамчире Айнар Цвижба.

«Подозреваемый Цвижба А.Т. сознался в содеянном и заявил, что труп убитой сокрыл, утопив в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингур. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тела убитой Бахтадзе Н.Г.» – сказано в заявлении.

О мотиве преступления в пресс-релизе не сообщается.

Спасатели и представители абхазских силовых структур ведут поиск тела Натии Бахтадзе близ Перепадной ГЭС–III, сообщает ГалМедиа.

Часть 1 статьи 99 Уголовного Кодекса (умышленное убийство), по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двенадцати лет.

Натия Бахтадзе работала в средней школе Гали, преподавала русский язык и литературу. Она пропала 28 июля. 31 июля её мать Иамзе Агумава опубликовала пост в соцсети с просьбой о помощи, обращаясь к абхазскому лидеру Аслану Бжания, омбудсмену Анас Кишмария, депутату Тимуру Шергелия и гражданам Абхазии.

«Мамы!!!! Если мы сегодня допустим несправедливость, то завтра преступлений будет намного больше, и судьба наших детей будет под угрозой», – писала она.

Еще накануне Иамзе Агумава надеялась, что её дочь жива. В разговоре с «ГалМедиа» она опровергла информацию об обнаружении тела Натии Бахтадзе.