У грузинских политиков есть одна диковинная черта: они придумывают определенные тезисы и сами же потом в них верят. Таких искусственно придуманных представлений очень много, и одно из них, совершенно непонятно откуда взявшееся и на чем основанное, – это знак равенства между Россией и Китаем.

Если китайцы что-то делают у вас – то на самом деле это делают россияне, только руками китайцев

Если у вас есть какое-то стратегическое соглашение с Китаем – то считайте, что оно у вас есть с Россией. Если китайцы строят у вас порт – то можете быть уверены, что контролировать этот порт будут русские. Если китайцы что-то делают у вас – то на самом деле это делают россияне, только руками китайцев.

Ну ладно бы, если бы это говорили старики, успевшие пожить в 50-е годы, когда Мао восторгался Сталиным, китайцы считали себя младшими братьями Советского Союза, носили косоворотки и пели «Калинку». Но нет – руку Москвы в любом чихе Пекина ищут люди вполне себе молодые, многие из них довольно-таки образованные, рационально понимают мировые процессы и стоят на правильной стороне во внутренних делах страны. Но хоть убейся – считают, что сближение с Китаем означает автоматическое сближение с Россией.

Это мнение, которое не имеет под собой никакой основы в дуэте Пекин-Москва белокаменная, явно плетется в хвосте, причем уже давно. Более того, Китай даже не воспринимает Россию как равного партнера и игрока, сопоставимого с ней по влиянию – китайцы смотрят на Россию как не мешок денег, который попал в руки выскочкам и поэтому его надо основательно распотрошить.

Сегодня Путин – полностью и безоговорочно в руках товарища Си. Если тому что-то с утра вдруг стукнет в голову, путинская Россия опустится на колени месяца так через 2-3

Сегодня Путин – полностью и безоговорочно в руках товарища Си. Если тому что-то с утра вдруг стукнет в голову, путинская Россия опустится на колени месяца так через 2-3. Смешно даже думать, что Пекин что-то там делает в интересах Москвы, наоборот, там, где китайцы застолбили себе место под солнцем, оттуда русские тихо, без лишнего шума уходят. А, по-вашему, откуда так неожиданно осмелел казахский лидер Токаев? А все оттуда же – свой интерес зафиксировал Китай, и теперь Россия в Казахстан даже не сунется.

Кремль откровенно боится Китая. Путин любил опаздывать на встречи с западными лидерами, но никогда с китайскими, потому что понимал, что европейцы и американцы будут терпеть его хамство, а китайцы ответят, и мало не покажется.

Многие любят сравнивать внутреннее устройство Китая и Россия, видя в нем явное сходство, на самом же деле оно очень разное и сходство лишь внешнее. Пекин играет по четким правилам, у китайцев очень жесткая деловая этика, а коррупция – это не способ решения проблемы, а скорее выражение благодарности. Китайский бизнес, приходя в ту или иную страну, всегда работает «в белую», не нарушает местные законы.

Китайская элита – это великовозрастные политфункционеры, тогда как в России – чекисты и бандиты, которые намного хуже любых, самых коррумпированных партократов. Китайская внешняя политика по сравнении с российской – это как небо и земля. Русские мечтают о восстановлении империи по всей своей границе, тогда как китайцы воздерживаются от какой-либо агрессии в отношении одного лишь Тайваня, и это очень показательная разница.

Пекин защищает по всему миру свои интересы, но эти интересы сугубо практические

Пекин защищает по всему миру свои интересы, но эти интересы сугубо практические. Им плевать на «китайский мир», их не интересует, что происходит в Сирии или Ливии, они не занимаются сменой власти и не пытаются устроить бардак везде, куда дотянутся. Китайцы не финансируют праворадикальные партии в Европе, не создают иновещание на европейских языках, не лезут со своими неуместными инициативами по всему миру и не создают никаких антиамериканских альянсов.

Пока россияне несли политическую заразу всему миру и выясняли, кто в районе вор, а кто фраер, китайцы спокойно работали, строили у себя предприятия транснациональных брендов, воровали технологии, посылали молодежь учиться в лучшие вузы Европы и Америки – и получили соответствующий результат.

Китаю нет дела до внешней политики своих партнеров. Хотите вступать в НАТО – это ваше дело, да хоть в Организацию африканского единства, главное, чтобы нашим инвестициям ничего не грозило. Пекин не считает главной своей задачей вставлять палки в колеса Западу везде, где только можно, – зачем, какой в этом смысл?

Китай – даже с натяжкой, даже символически – не Россия, и если в вашей стране открывается что-то китайское, то можете быть уверены: это делается в первую очередь в интересах Китая, во вторую – в ваших, а третьего нет. Никакой «длинной руки России» там нет и не может быть.

Поиски русского влияния в Китае сейчас активно происходят в Грузии после того, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили подписал документ о стратегическом партнерстве с Китаем. И снова те же нотки: на самом деле все эти соглашения в пользу России, которая теперь нарастит свое влияние в нашем регионе. На самом же деле, Китай является естественным союзником Грузии в самом главном – в ее транзитной функции. И функция эта в значительной степени антироссийская, так как речь идет главным образом о создании альтернативного коридора между Китаем и Европой в обход России.

Москва никаким боком не может сотрудничать с Китаем в этом вопросе, так как любой железнодорожный состав, идущий из какого-нибудь Шеньчженя в Европу через Грузию, – это деньги, потерянные для России.

«Если китайцы построят в Грузии порт, то контролировать его будет Россия», говорят оппозиционеры, при этом не объясняя, каким образом, да и зачем китайцы подпустят к управлению их портом каких-то там русских с их манией величия?

Великий шелковый путь, порт Анаклия, железнодорожный маршрут Баку-Карс – все это в первую очередь для Китая. Вся эта гигантская инфраструктура – бесполезная потеря времени и денег без грузопотока из Поднебесной

Все должны понять: Великий шелковый путь, порт Анаклия, железнодорожный маршрут Баку-Карс – все это в первую очередь для Китая. Вся эта гигантская инфраструктура – бесполезная потеря времени и денег без грузопотока из Поднебесной.

Если вы хотите иметь порт в Анаклия, то вы должны привлечь к этому проекту китайцев. Западные инвесторы не решатся на вложение сотен миллионов долларов в строительство порта с нуля – слишком много неопределенности, слишком много вопросов, да и кто его знает, а вдруг завтра между Азербайджаном и Турцией через Армению откроется-таки Зангезурский коридор, который резко изменит логистическую карту региона. Что тогда будет с нашими инвестициями?

Есть только одна страна, которая может построить порт Анаклия, дать новое дыхание экономике Грузии и не выдвигать при этом никаких политических требований. Это должна быть страна, в которой частный бизнес имеет гарантии от государства в стратегических проектах, прибыль от которых имеет слишком уж долгосрочный характер.

Есть одна единственная такая страна – это Китай. Все остальное – разговоры в пользу бедных.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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