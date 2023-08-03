Граждане, находившиеся в зоне схода оползня в Раче, перевезены на безопасную территорию

В результате спасательной операции, проводимой сотрудниками Министерства внутренних дел Грузии в Онском муниципалитете, около 70 граждан, находившихся в зоне стихийного бедствия, перевезены на безопасную территорию. Информацию об этом распространяет МВД.

По информации ведомства, вертолеты пограничной службы уже совершили три вылета, спасательная операция еще продолжается.

«Заместители министра внутренних дел Иосеб Челидзе и Георгий Бутхузи, начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили находятся на месте стихийного бедствия и руководят спасательной операцией.

В мероприятии задействованы два вертолета пограничной полиции, пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями министерства, сотрудники подразделений полиции и представители всех соответствующих государственных ведомств», - говорится в сообщении.

В Раче, в курортном поселке Шови несколько часов назад сошел оползень, сообщает «ИнтерпрессНьюс».