Спасатели обнаружили тела двоих погибших в зоне стихии в Шови

Спасатели обнаружили тела двоих погибших в курортном поселке Шови, где несколько часов назад сошел оползень. Информацию об этом подтвердили Общественному вещателю Грузии в пресс-службе МВД.

«Спасатели во время работ по расчистке земли обнаружили два тела», - заявляют в пресс-службе МВД.

По информации МВД, в результате проводимых спасательных мероприятий в муниципалитете Они из зоны стихии на безопасную территорию вывезено около 70 граждан. В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями заявили, что поисково-спасательные работы в зоне стихии будут продолжаться всю ночь.