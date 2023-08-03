Грузинскую оппозицию настораживает тот факт, что комментарии лидеров «Грузинской мечты» по поводу происходящего в Грузии все чаще становятся похожими на оценки Москвы по тому же поводу. Самый наглядный пример – схожесть высказываний представителя российского МИДа Марии Захаровой и председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе. Оба назвали акции протеста в Батуми против лайнера Astoria Grande заказной провокацией, оба нещадно раскритиковали посла США в Грузии Келли Дегнан.

Одна разница в оценках Марии Захаровой и Ираклия Кобахидзе все же есть. Лидер правящей «Грузинской мечты», критикуя акции протеста в Батуми 1 августа, воздержался от того, чтобы назвать имя посла США в Грузии Келли Дегнан. Он лишь отметил, что ни один посол не имеет права говорить от имени грузинского народа, комментируя акции протеста 150 «националов» и представителей других партий радикальной оппозиции. Представитель российского МИДа на брифинге 2 августа тоже заявила, что акция была явной провокацией, заказанной извне, и указала поименно, кто за этим стоит:

«В большинстве своем люди, совершающие подобные акции, представляют собой не население, а заказчиков, которые это организовывают. Доказательства налицо: хвалебные оценки данной провокации со стороны представителей радикальной грузинской оппозиции и ряда западных стран. Все слышали заявление посла США в Тбилиси Келли Дегнан. Она прямо учит граждан Грузии, как им жить, и радуется подобным акциям. Своими заявлениями доказывает, кто за этим стоит, кто является бенефициаром. Внутри страны эта акция не имела поддержки».

Захарова ссылалась на множество граждан Грузии, которые к ним обращаются и дистанцируются от этих «хамских», по ее словам, акций протеста. Кобахидзе тоже назвал эти акции проявлением невежества. Захарова, как и Кобахидзе, днем ранее рассказывала, какую «колоссальную прибыль» приносят российские туристы. Но все равно, по ее мнению, с Грузией не все так безнадежно:

«Мне очень понравилось, как очень многие общественные деятели в Грузии задавали вопрос: почему за них решают, что им надо, а что нет? Через третьи страны можно было ехать, а напрямую – нельзя? Это выгоднее людям, которые сейчас и так из-за махинаций «коллективного Запада» на целом ряде направлений вынуждены думать о своих бюджетах больше, чем это планировалось ранее. Это провокация».

И еще: «Если бы люди это делали от души и сердца, они бы думали о том, какое количество денег приносит им российский туризм, какие возможности открывает наш рынок. Думали бы просто о своих близких, родственниках и друзьях, которые соединены с двумя странами историей, семьями, родственниками и т.д. Это классическая проплаченная провокация».

Кобахидзе – не общественный деятель, а политический, и он также назвал акции провокацией, заказанной извне и исполненной «коллективным «Нацдвижением». Сказал тогда Кобахидзе и о том, сколько лари получает казна от захода одного круизного лайнера – 350 тысяч. От представителей «Грузинской мечты» часто можно услышать, что и возобновление авиасообщений с РФ, и другие экономические связи, наплыв туристов, приобретение ими недвижимости и прочее приносят пользу экономике страны, и что не стоит забывать, что в России живут более миллиона этнических грузин, как утверждают в «Мечте», хотя подтверждающих этих данных нет.

«Один в один и заодно с Москвой», – заключил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, и продолжил:

«У Марии Захаровой и Ираклия Кобахидзе одинаковый вординг, отношение к Грузии – одинаковое, отношение к нашим стратегическим партнерам – одинаковое. Единственное различие между ними – принадлежность к полу. Из всего следует: когда говорит Ираклий Кобахидзе, с нами говорит Мария Захарова, а ее устами – Путин».

Главный адресат претензий, Ираклий Кобахидзе, в течение дня не появлялся на публике. Проводить параллели и ставить знак равенства между заявлениями Захаровой и Кобахидзе депутат Михаил Сарджвеладзе назвал аморальной попыткой манипуляции общественным мнением». А генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что его не интересуют совпадения:

«Что с чем совпадает, меня не интересует. Одно ясно: это была акция, организованная «Национальным движением» из нескольких человек. Можете в индивидуальном порядке рассмотреть участников тех акций, не осталось ни одного члена «Нацдвижения», которого в тот день не отвезли в Батуми. Я и ранее говорил: я приветствую приезд туристов в нашу страну. Это очень важно для экономического развития нашей страны, и этому не надо препятствовать».

«А зачем меня должна интересовать Мария Захарова, она интересует вас, и оставьте себе и Марию Захарову, и ее заявления», – отмахивался Каладзе от журналистов, которые хотели узнать, как возможно такое совпадение речевых оборотов у представителей российских и грузинских властей. На этот вопрос есть ответ у депутата политической группы «Еврооптимисты» Хатии Деканоидзе:

«Это дискредитация наших международных партнеров – США, ЕС, особенно перед тем, как решается вопрос о получении статуса кандидата в ЕС. Все эти разговоры о «заказчиках, агентах» – такое было и в Украине, и это часть гибридной войны, о так называемой мягкой силе не раз заявляли сами российские власти. Потому будут и такие совпадения в посланиях «Грузинской мечты» и Москвы. Главное, чтобы мы противостояли этим антизападным посланиям, и это должно произойти мирным путем на предстоящих в 2024 году выборах».

Грузинские наблюдатели не ожидают, что «Грузинская мечта» в преддверии выборов сменит антизападную риторику и этим внесет диссонанс в ряды своих избирателей. Многим сегодня досадным показался тот факт, что в отличие от случая с послом Келли Дегнан, которая естественной назвала реакцию участников акции протеста Батуми с учетом того, что 20% грузинских территорий оккупированы Россией, представители «Грузинской мечты» не стали указывать Марии Захаровой на то, что не ей судить и говорить от имени грузинского народа или «многих общественных деятелей» – грузин, которые якобы российским властям сообщают, что дистанцируются от всего этого. И по поводу поддержки развития туризма есть замечания у оппонентов. Власти концентрируются на потоке из России и не обращают внимания на то, что гостей из западных стран становится все меньше.

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