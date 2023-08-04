Репатриант Исхак Каймаз вышел на одиночный пикет на набережную Сухума против закона об апартаментах. Он рассказал «Эху Кавказа», что побудило его начать протестную акцию. Сегодня к нему присоединилась филолог абхазского языка Саида Хаджим.

В Сухуме репатриант Исхак Каймаз проводит акцию протеста против принятия закона об апартаментах. На протяжении пяти дней он будет выходить на одиночные пикеты с призывом ко всем гражданам страны. На плакате, около которого он стоит в черкеске, текст следующего содержания: «Проснитесь! Родина не является личной собственностью правительства и граждан. Ее нельзя продать. Ценой Родины является жизнь. Жизнь отдается и забирается ради Родины».

Исхак Каймаза говорит, что его родители – убыхи. До того, как приехать в Абхазию, он пять лет жил в Нальчике, преподавал филологию кабардинского языка. Последние три года живет в Абхазии, у него есть гражданство. На вопрос о том, почему он вышел на акцию протеста, он ответил:

«Потому что это – моя Родина. Очень серьезно для демографии то, что они хотят сделать. Абхазская и черкесская диаспоры хотят жить на своей Родине. Я – художник-график, два года назад я сделал три выставки в Хельсинки. Я родился в Турции, 25 лет жил и работал в Финляндии.

– Почему вы решили уехать из Финляндии и приехать на Кавказ?

– Потому что я хочу жить на своей Родине. Знаешь историю? Почему 80% абхазов и черкесов живут сегодня в диаспоре?

– Вы хотите остаться в Абхазии?

– Да, потому что история абхазов и черкесов так сложилась. Почему сейчас нет Черкесии? Почему сейчас 80% абхазов живут в Турции, почему?»

Сегодня к Исхаку Каймазу присоединилась Саида Хаджим, сотрудница Академии наук Абхазии и Абхазского государственного университета, филолог абхазского языка. Она поддержала акцию протеста против закона об апартаментах и так объяснила свою позицию:

«Есть такой известный в Абхазии и на всем Кавказе человек – Асланбек Мерзоев, он – Герой Абхазии. Из нашей с ним беседы очень многое у меня в памяти сохранилось и периодически всплывает, я к этим словам возвращаюсь. Он говорил, что историю народа делают 5% людей, это те люди, которых в обыденной жизни считают ненормальными. Чтобы самосознание народа проснулось, нужно что-то делать. И если это «что-то» не делается государством, это «что-то» должно делаться народом. Мы же сегодня говорим не о простых вопросах, мы говорим о самой важной нашей проблеме – это наша земля. У нас ничего больше на этой планете нет. Мы существуем либо у себя на земле, либо нас вообще нет как этноса, как народа. И поэтому каждая попытка человека сохранить наш народ не должна оставаться его лишь позицией. Она должна иметь продолжение и поддержку, поэтому я сегодня здесь!»

Саида Хаджим говорит, что ее не пугают экономические трудности, самое страшное, когда почва уходит из-под ног:

«Меня больше всего волнует позиция моего поколения. Я ребенок блокадного Ткуарчала. И меня напугать экономическим кризисом, голодом, холодом невозможно. Мы это все пережили, и для нас в этом ничего страшного нет. Этим можно напугать только тех людей, которые этого не видели. Им только рассказывали, и они по рассказам понимают, что голод и холод – это что-то ужасное. Самое ужасное – это когда над тобой вертолет врага, а у тебя укрытие – полметра лестницы бельэтажного дома, вот, что самое страшное, когда почва уходит из-под ног, когда ты осознаешь, что теряешь свою Родину. И я желаю каждому прочувствовать ту опасную черту, к которой мы приближаемся, и реагировать!»

Первый день одиночного пикета Исхак Каймаз провел на сухумской набережной около кафе «Пингвин». Второй день – на площади Багапша. По словам Саиды Хаджим, они будут передвигаться с каждым днем все ближе к парламенту, к тому месту, где будет решаться судьба Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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