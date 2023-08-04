К высокогорному курорту Шови, где произошел масштабный сход оползня, приковано внимание всей Грузии. В результате оползня погибли 11 человек, пропавшими без вести считаются более 20 человек. Решением премьер-министра Ираклия Гарибашвили к спасательно-поисковым работам подключены силы Минобороны. За сутки спасателям удалось эвакуировать более 200 человек. Тем не менее родственники пропавших недовольны тем, что накануне поисковые работы были приостановлены на ночь из-за недостаточного технического обеспечения.

– Пустите нас туда, живых там больше не ищут, дайте хоть мертвых найти...

– Боже, боже, там мой ребенок, там моя дочка с тремя моими внуками! Никакого контакта с ними нет...

– У меня три внука там, не знаю, живы они или мертвы...

– Все стерто оползнем... Курорта Шови больше нет, – душераздирающие рассказы спасенных, плач близких и их мольбы о помощи тем, кто числится без вести, пропавшим более суток, заполняют информационный эфир, первые полосы и страницы в соцсетях.

Первая информация о сошедшем у гостиницы «Сансет Шови» оползне появилась 3 августа после трех часов дня. За этим последовали видеокадры, на которых видно, как селевые потки и оползень за секунды смывают два моста, с корнями вырывают огромные деревья.

По информации МВД, через несколько минут первая бригада спасателей уже прибыла на место в Шови, через два часа там приземлились два вертолета пограничной службы МВД. Пока не стемнело, вертолетами удалось эвакуировать более 70 человек. Тогда же появились сообщения о пропавших без вести – более 30. Однако то, что с наступлением сумерек поисково-спасательные работы с использованием вертолетов из-за отсутствия режима ночного освещения были приостановлены, вызвало негодование родственников и местных жителей.

Работы возобновились с утра. После полудня, когда на место стихийного бедствия прибыл премьер-министр Ираклий Гарибашвили, число эвакуированных достигло более 200 человек. Но уже были обнаружены и тела семерых погибших. К тому времени без вести пропавших оставалось более 25 человек. Глава правительства сообщил, что к спасательно-поисковым работам подключаются и военные. Гарибашвили попытался снять вопросы о том, можно ли было избежать если не трагедии, то хотя бы жертв:

«Такие катаклизмы, трагедии, стихийные бедствия происходят во всех странах. Разговоры о том, что этого возможно было избежать, несерьезны».

Попытки представителей СМИ уточнить у премьера, где обещанные в прошлом году специально оснащенные и адаптированные для работ в горах вертолеты, привели к ответным нападкам на них самих. Об их закупке власти сообщили вскоре после того, как год назад 29 июля в Гудаури во время спасательных работ вертолет пограничной службы потерпел крушение и погибли все семь членов экипажа.

«Вы действуете аморально, обманываете население, якобы мы, правительство, спустя год не купили вертолеты ... я прошу вас воздерживаться хотя бы в таких случаях. В течение 24 часов вы выполняете только одно поручение – вводите в заблуждение наших людей, нагоняет страх. У нас такая трагедия, несчастье, а вы в десятикратном размере нагнетаете его!»

Там же Гарибашвили ответил, что не счел нужным обратиться за помощью к соседним государствам. Ранее при пожарах, других стихийных бедствиях необходимую техническую помощь оказывали Турция и Азербайджан. Анкара и Баку уже выразили свою готовность помочь и теперь.

Свои возможности для обращения за помощью к лидерам соседних государств предложила днем и президент Саломе Зурабишвили. Выразив соболезнование семьям погибших, она призвала общество к единению:

«Нам свойственно объединяться во время трагедии, и сегодня именно это самое важное – объединить наши усилия и помочь людям, чтобы они смогли пережить этот невыносимый период в их жизни. Здесь же я хочу подбодрить работающих там спасателей, волонтеров, представителей местных органов самоуправления, которые сделали все, чтобы спасти людей».

Свои соболезнования семьям погибших выразил и патриарх Илия Второй. С заявлением выступил и Народный защитник Леван Иоселиани.

«К сожалению, в этой ситуации еще раз стала очевидной нехватка соответствующего технического оборудования. Это напрямую связано с защитой прав человека на право жизни и здоровья», – говорится в заявлении омбудсмена.

К 16 часам по Тбилиси МВД сообщило, что число погибших выросло до 11 человек, без вести пропавшими считаются более 20 человек. В работах участвуют 400 спасателей, полицейские подразделения, группа кинологов, используется спецтехника, заявляют в ведомстве.

Представители власти, ссылаясь на специалистов, отмечают, что таких масштабов оползней в Грузии не было, а причиной стало совпадение двух природных факторов – геологического и гидрометеорологического, и что на данный момент опасности повторения схода оползня нет. Вертолеты же, поясняют они, закуплены во Франции, но будут доставлены в будущем году. В связи с этим несколько депутатов «Грузинской мечты» обвинили оппозиционеров, критикующих власть за недостаточные усилия, в попытке извлечь из трагедии политическую выгоду.

Власти ответила лидер фракции «Нацдвижения» Тинатин Бокучава:

«За эти 11 лет пребывания "российской мечты" у власти она могла приобрести мониторинговую систему, приобрести вертолеты, аппаратуру ночного видения, могла купить тепловые дроны, которые пригодились бы в поисках пропавших. Вместо всего этого 11 лет мы слышим обвинения в адрес прежних властей. И даже в такой тяжелой ситуации не выходят из аморального дискурса некоторые говорящие головы "российской мечты"».

Представители оппозиции готовы внести свой посильный вклад в борьбе с последствиями стихии, но не намерены молчать и отказываться от критики власти по этому поводу. Некоторые эксперты разделяют мнение оппозиционеров о том, что власти в долгосрочной перспективе не уделяют должного внимания вопросам безопасности с учетом того, что Грузия – сейсмоактивный и высокогорный регион. К тому же в мире вообще участились природные катаклизмы, связанные с изменениями климата, говорит магистр стратегических исследований, один из руководителей НПО «Гражданская идея» Георгий Шаишмелашвили.

«Мы живет от трагедии до трагедии. Лишь после таких трагедий мы вспоминаем о тех проблемах, которые существуют годами. Проблема в том, что система не развивается, власть не подотчетна и, как правило, все идет по инерции. Не уделяется внимание освоению новейших технологий в этой сфере. Если посмотреть бюджеты МВД и Минобороны, мы обнаружим, что для приобретения необходимой технологии для предотвращения и минимизации рисков и потерь во время стихийных бедствии никогда нет достаточных денег», – заявил Шаишмелашвили ТВ «Мтавари».

В течение дня в Тбилиси поступали соболезнования от лидеров зарубежных стран и международных организаций. 7 августа из-за оползня в Шови в стране объявлен День траура.

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