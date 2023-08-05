Спасательная операция в Шови продолжается – пропавшими считаются более 20 человек

В поселке Шови с утра продолжается поисково-спасательная операция. К спасателям и рейнджерам присоединились армейские подразделения, пишет агентство «Новости-Грузия».

Спустя двое суток после того, как сошел оползень, накрывший курортный поселок, цифра по погибшим остается прежней - 11 погибших. В розыске 25-29 человек, здесь цифра постоянно меняется. Эвакуировано 210 человек.

Ожидается, что сегодня спасатели доберутся до коттеджей и дач, которые оказались заваленными по крыши сошедшими массами земли.

Грузинские соцсети – в фотографиях людей, которые пропали без вести во время оползня.

В зону бедствия прорываются волонтеры, но полиция установила кордоны, не пропуская людей без спецподготовки и оборудования.

В стране отменено большинство развлекательных мероприятий, не дожидаясь официального дня траура 7 августа. Black Sea Arena отменяет 05.08 и 06.08. концерты Nile Rodgers и FKJ. Также отменил мероприятия клуб Monohall. Накануне в Батуми был отменен концерт Ивана Дорна.