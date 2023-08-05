Министр обороны Грузии: Покупка вертолетов не имеет отношения к сегодняшнему бедствию

Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в эфире телекомпании «Имеди» ответил на критику оппонентов, заявлявших, что отсутствие в стране вертолетов для осуществления спасательных операций – вина властей:
«Я думаю, что политические группы хорошо осознали, что это была абсолютно аморальная кампания, и, кажется, что они перестали ссылаться на это, покупка вертолетов не имеет ничего общего с сегодняшней бедой, постигшей нашу страну, наш народ. Вертолет свою работу уже сделал, днем (4 августа), в принципе вертолеты уже не были нужны, а та функция, которую должны были выполнить вертолеты - эвакуировать людей, которые были на той стороне реки, они выполнили, и это просто спекуляции.
Что касается закупки, мы приняли решение покупать новые вертолеты, а не подержанные, и поэтому еще раз хочу сказать, что, когда компания получает заказ на новый вертолет, она начинает работать над этим конкретным вертолетом, и это, конечно требует определенного времени и нам удалось договориться с компанией о доставке в кратчайшие сроки. Так что покупка вертолетов не имеет никакого отношения к сегодняшнему бедствию и стихии. И прошу всех оставить эту тему», - цитирует Джуаншера Бурчуладзе SOVA.
- В прошлом году правительство Грузия выделило 50 миллионов лари (17,8 миллиона долларов) на приобретение специализированных пожарно-спасательных вертолетов.
- В декабре прошлого года МВД Грузии сообщило, что покупает три многоцелевых вертолета у французской компании Airbus Helicopters. Речь идет о трех вертолетах H145, общая стоимость которых составляет примерно 26,5 млн евро. Однако, по условиям сделки грузинская сторона передаст французской компании вертолет Super Puma, приобретенный несколько лет назад, что позволит сэкономить 5,5 млн евро.
- По условиям контракта, первый вертолет будет передан грузинской стороне через 17 месяцев после подписания контракта. Все три вертолета в полностью летном состоянии должны быть в Грузии в течение 20 месяцев. В контракт входит обучение пилотов и инженеров, запасные части и гарантия на три года.
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