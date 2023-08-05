Министр обороны Грузии: Покупка вертолетов не имеет отношения к сегодняшнему бедствию

Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в эфире телекомпании «Имеди» ответил на критику оппонентов, заявлявших, что отсутствие в стране вертолетов для осуществления спасательных операций – вина властей:

«Я думаю, что политические группы хорошо осознали, что это была абсолютно аморальная кампания, и, кажется, что они перестали ссылаться на это, покупка вертолетов не имеет ничего общего с сегодняшней бедой, постигшей нашу страну, наш народ. Вертолет свою работу уже сделал, днем (4 августа), в принципе вертолеты уже не были нужны, а та функция, которую должны были выполнить вертолеты - эвакуировать людей, которые были на той стороне реки, они выполнили, и это просто спекуляции.

Что касается закупки, мы приняли решение покупать новые вертолеты, а не подержанные, и поэтому еще раз хочу сказать, что, когда компания получает заказ на новый вертолет, она начинает работать над этим конкретным вертолетом, и это, конечно требует определенного времени и нам удалось договориться с компанией о доставке в кратчайшие сроки. Так что покупка вертолетов не имеет никакого отношения к сегодняшнему бедствию и стихии. И прошу всех оставить эту тему», - цитирует Джуаншера Бурчуладзе SOVA.