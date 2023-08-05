Гражданка России погибла во время схода оползня в Шови

Гражданка России, уроженка Перми Ксения Тричева погибла во время схода оползня в курортном поселке Шови. Информацию подтвердили в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

«По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева найдена погибшей – одна из близких подруг опознала её тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ксении», – сказано в сообщении.

О том, что россиянка могла находиться в районе стихийного бедствия во время схода оползня, сегодня сообщили СМИ. Мать Ксении планировала вылететь в Грузию из Перми.

Ранее в МВД Грузии заявили, что число погибших в результате стихии в Шови возросло до 15 человек. На данном этапе идентифицированы тела лишь 6 человек.