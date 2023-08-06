Число погибших в результате стихии в Шови возросло до 18-ти

В зоне стихии в Шови обнаружен еще один погибший. Всего число погибших в результате стихии увеличилось до 18-ти. Данную информацию «ИнтерпрессНьюс» подтвердили в МВД Грузии.

Одним из погибших в результате схода оползня в регионе Рача стал Давид Бериашвили. Информацию об этом подтверждает семья погибшего.

Мажоритарный депутат от Рача-Лечхуми - Квемо Сванети Гоча Энукидзе заявил, что на данный момент идентифицированы 12 погибших.

3 августа в Шови произошел оползень. В рамках спасательной операции в безопасное место перевезено более 200 человек.