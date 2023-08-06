Лидеры «Грузинской мечты» находятся в зоне стихийного бедствия в Шови

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, находясь в зоне стихийного бедствия в Шови, что в предыдущие дни не было зафиксировано ни повышения уровня воды, ни его понижения - водомеры, приборы учета, которые измеряют и отображают значение накопленного объема воды, не показывали ничего критического, пишет SOVA.

«Сегодня спасатели нашли много тел погибших. Опознать тело пока не удалось. Исходя из увечий <на теле>, возможно, встанет необходимость проведения анализа ДНК.

В целом 36 человек считались пропавшими без вести. 18 тел было найдено. Остается 18 человек, которые <в настоящий момент> считаются без вести пропавшими. Оценки, анализ - лучше, если об этом будут говорить специалисты. И у нас есть информация, но лучше, чтобы об этом говорили компетентные лица.

Что касается уровня воды - по этому поводу было множество спекуляций: якобы в предыдущие дни он был увеличен, потом - что ход реки вообще не был зафиксирован, что уровень воды находился на минимальном показателе, - все это, выяснилось, было спекуляциями по одной простой причине: водомеры измеряют уровень воды, и ни в один из предыдущих дней, даже в тот <трагический> день, если не считать непосредственно минуты стихии, не было зафиксировано ни повышения уровня воды, ни понижения, что могло стать основанием для подобных выводов», - заявил Ираклий Кобахидзе.

Генсек «Мечты» Каха Каладзе заявил, что курорта Шови, фактически, больше нет.

«Можно прямо сказать, что Шови больше не существует - уничтожено всячески, покрыто селем. Ведутся работы по очистке территории, мобилизована техника. На месте находятся представители Министерства инфраструктуры и соответствующих ведомств - они работают скоординировано.

Каждый человек имеет возможность получить полную информацию с связи с тем, <что происходит на месте>. И у вас есть такая возможность - увидеть, отснять то, какое положение <здесь>, как работает тяжелая техника, люди. Все включены <в процесс>, все ведомства мобилизованы. Власти делают максимум в этой сложной обстановке», - заявил Каха Каладзе.