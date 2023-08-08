Подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе заключили под стражу

Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве жительницы Гали Натии Бахтадзе, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщил прокурор Гальского района Алхас Отырба.

Поиски тела девушки продолжаются. Задействованы маломерные суда, правоохранители, местные жители, кинологи, передает «ГалМедиа»

Натия Бахтадзе работала в средней школе Гали, преподавала русский язык и литературу. Она пропала 28 июля. 31 июля её мать Иамзе Агумава опубликовала пост в соцсети с просьбой о помощи, обращаясь к абхазскому лидеру Аслану Бжания, омбудсмену Анас Кишмария, депутату Тимуру Шергелия и гражданам Абхазии.

«Мамы!!!! Если мы сегодня допустим несправедливость, то завтра преступлений будет намного больше, и судьба наших детей будет под угрозой», – писала она.

2 августа стало известно о задержании подозреваемого – Айнара Цвижба. Он сознался в убийстве. По его словам, девушку он убил 28 июля в салоне автомашины «Lexus», а труп утопил в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингури.

Часть 1 статьи 99 Уголовного Кодекса (умышленное убийство), по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двенадцати лет.