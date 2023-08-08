Гарибашвили: мы должны вернуть территории с помощью прагматичной политики

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил братское кладбище в Мухатгверди, где похоронены погибшие во время августовской войны военнослужащие.

«Это была страшная трагедия, постигшая нашу страну и народ. Это было тяжелейшее испытание, в результате которого погибли более 400 наших граждан, более двух тысяч получили ранения. Было оккупировано более 150 населенных пунктов, мы потеряли несколько деревень, Кодорское ущелье. Эта война привела к незаконной, временной оккупации наших территорий», – заявил он.

Гарибашвили раскритиковал предыдущую власть и заявил, что войну можно было избежать.

«Мы неоднократно говорили, что этой войны можно было избежать. У меня есть информация о том, как развивались события. Хочу еще раз отметить, что бывший главнокомандующий проявил большую безответственность на фоне великого героизма и самопожертвования наших героических воинов. Много примеров героизма было подано нашему народу и будущим поколениям. Тогда же мы стали свидетелями позора бывшего главнокомандующего. Вы помните, как он падал на землю при звуке самолета», – отметил премьер.

«Главный вопрос, который возникает у общества — почему мы потеряли Кодорское ущелье без боя, без какого-либо сопротивления? Почему мы потеряли более 150 населенных пунктов? Почему не была проведена оценка рисков? Маленький ребенок смог бы легко просчитать возможные шаги, которые последуют за провокациями, имевшими место за несколько дней до начала войны. Всё это указывает на то, что это было действительно антинациональное правительство, которое не заботилось ни об объединении территорий Грузии, ни о защите нашего народа, ни о защите наших национальных интересов», – сказал он.

Премьер отметил, что единственно правильный метод решения проблемы – «прагматичная политика» нынешних властей:

«У мира, друзья мои, нет альтернативы. Мы должны вернуть наши территории мирным путем, с помощью нашей правильной, разумной, прагматичной политики. Я глубоко в это верю. С каждым днем мы всё больше приближаемся к этой цели. Еще раз выражаю всем вам свои соболезнования в связи с этой великой трагедией. Пусть память о наших героях будет светлой, и я преклоняюсь перед ними», – отметил премьер.

Гарибашвили также опубликовал пост в соцсети.

«Прошло 15 лет с начала августовской войны 2008 года. Сегодняшний день для каждого из нас несет особое значение – российская военная агрессия привела к большим человеческим жертвам, насильственному переселению мирного населения и временной оккупации наших территорий, которая до сих пор остается главным вызовом для суверенитета и дальнейшего развития нашей страны.

Сегодня мы в очередной раз почтим светлую память наших героев-военных и мирных жителей, погибших на войне. Наше правительство по-прежнему привержено мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны. Нами движет непоколебимая вера в то, что мирная, единая, сильная, развитая Грузия – это наилучшая перспектива для грузин, осетин, абхазов и всех народов, проживающих на нашей земле, и мы делаем все, чтобы эта цель стала реальностью в ближайшее время», – написал Гарибашвили.