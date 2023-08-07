В Грузии отмечают 15-ю годовщину августовской войны. Около 30 тысяч человек до сих пор считаются вынужденно переселенными лицами, а проживающее вдоль разделительной линии население ограничивают в свободе передвижения и ежедневно подвергают риску его безопасность. В Грузии вспоминают не только погибших и пострадавших во время войны, но и остро спорят о дате начала войны. «Нацдвижение» и другие оппозиционные силы почтили память погибших сегодня, 7 августа. «Грузинская мечта» собирается это сделать завтра, объявив 8 августа Днем траура.

«Людям и сейчас, спустя 15 лет, приходится сталкиваться с оккупацией, когда Россия вторглась в Грузию и сделала беженцами более 27 тысяч граждан Грузии», – напомнил сегодня Народный защитник Леван Иоселиани, стоя вблизи сгоревшего дома в селе Гугутианткари, разделенном оккупационной линией. А в обнародованном омбудсменом перед посещением села заявлении говорится, что «оккупационный режим до сих пор не наказал тех, кто ответственен за убийство четверых граждан Грузии – Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия».

Но у Народного защитника, обнаружившего, что сгоревшие во время войны дома у разделительной линии так и стоят обугленными, есть замечания и к грузинскому государству:

«Важно, чтобы государство сделало максимум для создания условий тем, кто здесь остался жить. А мы по-прежнему видим обугленные дома, и хотя их владельцы говорят, что в 2008 году им компенсировали ущерб, я считаю, что полученная тогда компенсация не оправдывает того, что их дома и сегодня стоят в таком состоянии. И никого не заботит то, что их владельцы укрываются в каком-то здании бывшего госучреждения. Думаю, государство должно больше внимания уделять тем людям, которые, несмотря ни на что, остаются здесь», – заявил Леван Иоселиани, добавив, что ежедневно из-за незаконных задержаний и ограничения свободы передвижения нарушаются права людей, проживающих вдоль разделительной линии.

Сегодня вспоминали не только о тех людях, которые пострадали в результате российско-грузинской войны, но и о тех мирных гражданах и военных, которые погибли в ходе пятидневной войны. Ветераны войны, родственники погибших и представители в основном оппозиционных партий с утра посетили братские могилы в Мухатгверди вблизи Тбилиси и мемориал семнадцати военным, погибшим в селе Шиндиси у города Гори.

Представители оппозиции считают, что и спустя 15 лет своей политикой правящая «Грузинская мечта» потворствует российской оккупации и агрессии. У братской могилы в Мухатгверди депутат «Нацдвижения», а во время войны – замглавы Генштаба вооруженных сил, генерал-лейтенант Дэви Чанкотадзе заявил:

«До конца, пока будем живы, будем чтить память наших погибших ребят. Я еще раз хочу сегодня сказать, что войну начала Россия. Это подтвердил и Гаагский суд. Россия войну начала 7 августа, в тот день у нас уже были погибшие – наши герои-полицейские, военные. Поэтому все эти разговоры о том, что мы якобы бомбили «спящий Цхинвал» и мы начали войну… Те, кто это говорит, – предатели Грузии».

Генерал Чанкотадзе ссылался на решение Международного уголовного суда от декабря 2022 года. Главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан выступил тогда с ходатайством о выдаче ордеров на арест трех бывших югоосетинских чиновников и там же сообщил, что расследование не выявило виновных в военных преступлениях с грузинской стороны.

Многие оппозиционеры сегодня были возмущены тем, что «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной Иванишвили закрывает глаза на российскую оккупацию, возобновляет авиасообщение с Москвой, а посредством тесных экономических связей и открытия грузинского рынка для россиян соглашается и на российскую экономическую экспансию, тем самым отдаляя Грузию от евроатлантических структур.

С приходом к власти «Грузинской мечты» от ее представителей постоянно звучат обвинения в том, что из-за неразумной политики тогдашнего президента Михаила Саакашвили 20% территорий Грузии были оккупированы. Во время пленарных заседаний в парламенте они часто напоминают представителям «Нацдвижения» о том, как их президент, главнокомандующий армии, ползал по земле в Гори во время бомбежки. Сегодня таких заявлений со стороны депутатов «Грузинской мечты» не было. Но на критику оппонентов по поводу даты – 7 или 8 августа нужно было объявлять День траура к годовщине войны, ответил представитель парламентского большинства, депутат «Силы народа» Гурам Мачарашвили:

«Могу выслать вам попозже: есть приказ их вождя Саакашвили, в котором он прямо упоминает о том, что российские войска с конкретного места вошли 8 августа. Их вождь документ своей подписью скрепляет 8 августа. Сами они говорят, что это было 7 августа. Это их привычная манипуляция».

Депутат «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе предпочел сконцентрироваться на мирной политике правящей силы, на международной поддержке, что заставляет его надеяться, что «оккупация скоро завершится»:

«Эта незаживающая болезненная рана для Грузии – то, что сейчас происходит в Абхазии и Самачабло. Это то, с чем Грузия никогда не смирится».

«От чего мы уберегли Грузию в 2008 году?!» – задает вопрос со своей страницы Facebook находящийся в заключении экс-президент Михаил Саакашвили и сообщает, что тогда «решительно» отказался подписывать привезенный президентом Франции Николя Саркози московский вариант договора о прекращении огня, в котором был добавлен пункт о том, что «статус Южной Осетии и Абхазии должен быть определен в будущем в результате международных переговоров». Это практически означало, что мы должны были отказаться от территорий Грузии и территориальной целостности страны за нашей собственной подписью, от чего я, конечно, решительно отказался», пишет Саакашвили и заключает: «Тогда мы с выдающейся решительностью защитили суверенитет Грузии, что определенно приведет к фактическому восстановлению нашей территориальной целостности!

О том, что Россия нарушает договор 15-летней давности о прекращении войны (от 12 августа) и не отводит войска к линии до начала столкновения, «продолжает расширять свой незаконный контроль над оккупированными регионами Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, возводит искусственные барьеры, ограничивает свободное передвижение людей, осуществляет незаконные задержания», говорится в сегодняшнем заявлении МИД Грузии. Во внешнеполитическом ведомстве страны по поводу дня начала войны сомнений нет: «Сегодня, 7 августа 2023 года, исполнилось 15 лет с момента полномасштабной военной интервенции Российской Федерации против Грузии в 2008 году», говорится в заявлении и отмечается, что, нарушая суверенитет Грузии, Россия тем самым создала серьезную угрозу архитектуре безопасности региона.

C утра международные партнеры Грузии выражают поддержку стране в 15-ю годовщину начала августовской войны.

«15-я годовщина вторжения России в Грузию сегодня вдвойне тяжела. Мы чтим память погибших и помним героев, чьи имена прибавляют силы грузинскому народу. Сегодня флаг США приспущен в знак скорби по жертвам трагедии в Шови», – говорится в заявлении посольства США в Грузии.

Из представителей власти память погибших в августовской войне сегодня почтила президент Саломе Зурабишвили. На братской могиле в Мухатгверди она сообщила, что присутствовала на панихиде по погибшим в результате оползня в Шови и по героям августовской войны. Там же она призвала общество к единению в борьбе за независимость.

«С нами борется враг – иногда с помощью войны, а иногда с помощью мягкой силы, которая в последнее время стала очень заметной. И здесь требуется наше единство. Если мы хотим независимости, за которую боролись люди, которые покоятся здесь, если мы действительно хотим этой независимости, и если мы хотим государства, то мы должны опомниться. Давайте посмотрим, где находится общая угроза, и давайте бороться вместе с общим врагом, а не друг с другом», – заявила Зурабишвили.

Завтра на госучреждениях вновь будут приспущены флаги. 8 августа в Грузии объявлен Днем траура в связи 15-летней годовщиной августовской войны.

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