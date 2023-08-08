Считавшийся пропавшим без вести в Шови Зураб Бибилеишвили вышел на связь

Один из тех, кто считался пропавшим без вести в Шови, Зураб Бибилеишвили, вышел на связь, сообщил глава Службы управления чрезвычайными ситуациями.

«По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанный человек здоров, жив и в настоящее время не находится в зоне бедствия», - сказал Мгебришвили.

На вопрос, был ли Зураб Бибилеишвили в зоне бедствия, Темур Мгебришвили сказал, что «в этом направлении есть вопросы», хотя подробностей рассказать не может, передает агентство «Новости-Грузия».