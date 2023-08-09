Можно ли было избежать войны в 2008 году? Ответ Саакашвили

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил членам действующего правительства страны, считающих, что в 2008 году можно было избежать войны.

Политик опубликовал cемь пунктов, по которым, по его словам, Грузия должна была уступить 15 лет назад.

«Мой ответ говорящим головам Иванишвили! Можно ли было избежать войны 2008 года? Да, можно было. Что нам пришлось бы для этого сделать:

Оставить Аслана в Аджарии и отказаться от планов развития Батуми; Мы должны были назначить их агентов во главе силовых структур, как прямо просил Путин; Не надо было бороться с коррупцией, потому что российское влияние в Грузии в основном базировалось на нем; Мы не должны были проводить никаких реформ, так как Россия считает реформы опасными прецедентами; Мы не должны двигаться в сторону Евросоюза и НАТО; Мы не должны были отказываться от российских схем в энергетике и, соответственно, должны были оставить Грузию в темноте; Мы не должны были создавать грузинскую армию и военное производство.

Для этого мы должны были быть отсталой, несчастной, преступной, коррумпированной страной, судьба которой никого в мире не будет интересовать, и с которой Россия в любое время сделает все, что захочет», – написал Саакашвили в соцсети.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что «бывший главнокомандующий (Саакашвили – ред.) проявил большую безответственность на фоне великого героизма и самопожертвования героических воинов». По его словам, Саакашвили в 2008 году опозорил Грузию на весь мир, напомнив про кадры, где он жует галстук по время разговора по телефону.