Российский гражданин Андрей Юдин приехал в Абхазию, чтобы заняться туристическим бизнесом, и оказался вовлечен в конфликт со своим абхазским партнером. Они по-разному трактуют историю своих взаимоотношений, в которой придется разбираться теперь в абхазском суде.

В Абхазии происходят самые различные истории с российскими инвесторами, которых привлекают природа и море и им кажется, что бизнес здесь такой же привлекательный, как окружающая среда. Они не затрудняют себя изучением местных законов, нередко полагаются на устные заверения партнеров и дружбу. Но ситуации, которые сплошь и рядом случаются, доказывают, что нет ничего более призрачного, чем дружба в бизнесе.

Об этой истории я узнала на судебном процессе другой россиянки, которая заплатила за дом, владела им по доверенности, сделала ремонт, обустроилась, но в какой-то момент у нее истребовали имущество и выселили на улицу. И она уже много лет судится, пытаясь отстоять свое право на приобретенное жилье.

Россиянин Андрей Юдин рассказал о своем видении конфликта, в который оказался вовлечен в Абхазии. По его словам, он попал сюда неслучайно, его отец любил «страну души» и помогал ей во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года:

«Наша семья не просто так оказалась в Абхазии, во время Отечественной войны абхазского народа мой отец оказал помощь Абхазии, он силами своего автохозяйства организовал доставку солярки и бензина для нужд армии. Его транспорт сделал много рейсов и доставил более 400 тонн бензина и солярки в Абхазию. И много-много лет спустя, когда мой отец выходил на пенсию, у нас появилась мысль перебраться на юг. У отца остался старый друг и товарищ, которого он знал более тридцати лет, который жил в Абхазии. И вот мы решили построить тут небольшой гостевой дом. Нам предоставили участок на берегу моря в селе Алахадзы, и мы хотели вместе строить гостевой дом. В процессе возникли кое-какие разногласия, в итоге мы договорились арендовать этот участок земли и заключили письменный договор аренды. Потом прошло какое-то время, и нам предложили этот участок купить в обмен на один из наших домиков, которые мы в то время уже построили. Прошло еще некоторое время, два-три года, и мы поняли, что землю, которую нам обещали оформить на берегу, нам оформлять не собираются».

Андрей Юдин говорит, что в деловых отношениях возникла трещина, и кончилось все тем, что по решению суда их гостевой дом закрыли, отдыхающих со скандалом выселили, а их собственный дом, построенный на участке, опечатали:

«Получился скандал, он принял не очень хороший оборот, дошло до судов, мы настаивали на исполнении договорных обязательств со стороны нашего абхазского партнера. Они за нашей спиной оформляют все, что нужно: оформляют землю, которую продали нам. То есть мы передали им дом, этот человек пользовался этим домом в коммерческих целях, заселял отдыхающих, зарабатывал деньги в течение трех лет. А потом, когда это стало ему ненужно, он сказал, что расторгает договор, что никакого договора не было, я ничего не подписывал, землю я у вас забираю, а вы все свое имущество забирайте и, пожалуйста, уезжайте, освободите мне землю. Мы настаивали на том, что договор все-таки нужно исполнить, бумаги подписаны. Потихонечку за нашей спиной они все оформили на себя, сделали все документы и подали на нас в суд, гражданский суд, как будто мы у них самовольно захватили землю, самовольно построили там наши коттеджи, и просят нас добровольно все снести, убрать и освободить им участок земли. Суд выносит постановление, которое закрывает работу нашего гостевого дома. И 1 августа приехали судебные исполнители, со скандалом и с руганью выгнали всех наших гостей отдыхающих на улицу, там было порядка тридцати человек, с маленькими детьми, заставили собрать вещи и просто вывели их из домов. Расселили их вокруг, нашли им какие-то номера в соседних гостевых домах, а отель опечатали. А также у нас был маленький домик на территории, в котором мы сами жили с семьей и маленьким ребенком, нас из этого дома тоже выгнали, дали возможность собрать какие-то самые необходимые вещи и просто выставили на улицу».

У делового партнера Андрея Юдина – Гурама Тарба своя версия произошедшего, которая кардинально отличается:

«Андрей, я его не привез сюда, его отец и я, мы – друзья с 35-летним стажем. Его отец попросил меня в 2017 году, сказал, что у его сына в Сухуме проблемы. Я бросил все свои дела, я в деревне живу, и поехал в Сухум. И я его оттуда вытащил и привез к себе домой, и они у меня дома жили. Вы говорите, что он там построил эти домики, это не он построил, это мы построили, я построил, понимаете?!

– Вот эти коттеджи, это вы их строили?

– Да! Мы договорились, что 50% – мое, 50% – его, территория моя, и я там помогаю, он строит, там платит деньги, и, в конце концов, построил вместо 18 домов 12. Ну, это ладно, черт с ним.

– А кто же все-таки построил?

– Мы построили: Андрей Юдин и я. Все-таки у нас 50 на 50 работать не получилось, потому что Андрюшенька не захотел. Он посоветовал нам хозяйством заниматься в деревне, а работать он будет один и нам будет платить деньги. И все, понимаете? Мы ушли в хозяйство. Он работал один, и он нам не платил ничего год, два года… Потом мне это надоело, так получилось, что мы поссорились, и я вызвал его отца. Его отец приехал, и я отдал две трети территории и две трети имущества, восемь номеров - работайте. Два года они налоги не платят, они за свет не платят, у них все хорошо, прекрасно, а я плачу налоги, четыре номера у меня, у него – восемь. Через два года его отец, мой друг, начал от меня скрываться, на связь не выходит. И так получилось, что еще 2022-й год зарабатывал деньги, ходил здесь как гусь, как хозяин не знаю чего, как будто он здесь самый главный. И вместо того, чтобы сказать спасибо, что сына сохранил, что у него бизнес идет, деньги идут, они меня стали называть «аферюгой». И так получилось, что они готовили документы, что я мошенническим путем захватил его дома и ему ничего не даю. И, в конце концов, пришли вместе с сыном, и друг мой говорит мне: ты, товарищ, забирай все свои вещи, здесь твоего ничего нет, иди домой, даю тебе час, чтобы ты вытащил свои личные вещи, и я конфискую у тебя имущество. Ну, я стоял там, кружку пивную держал, правда, не пиво пил, я пиво не пью, вот этой кружкой он по голове получил, друг мой, и плохо ему стало, в больницу его повезли, чуть не сдох. И все началось, меня вызывали в милицию, в прокуратуру, целая история, она продолжалась семь-восемь месяцев. Они попытались меня посадить, но у них не получилось, все нормально. И еще мне тут посоветовали, слава богу, грамотные племянники, в суд на них подали. И суд принял решение, что надо освободить территорию, они незаконно здесь находятся, ихнего здесь ничего нет вообще».

Гурам Тарба добавил, что ничего не требует от Андрея Юдина, пусть забирает свое имущество и уезжает из Абхазии.

Андрей Юдин говорит о том, что готов к компромиссам и хотел бы, чтобы эта история была решена путем взаимных уступок. Он подал иск в суд и надеется добиться исполнения подписанного сторонами договора.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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