В Южной Осетии проходят акции протеста бюджетников из-за хронических задержек зарплат и слишком низких, по мнению забастовщиков, размеров жалования. Накануне бастовали водители общественного транспорта и технический персонал крупнейшего в Южной Осетии медицинского учреждения – многопрофильного медицинского центра.

Местные наблюдатели убеждены, что на этом дело не закончится – протесты будут нарастать. В республике колоссальный дефицит бюджета, такого не наблюдалось последние 30 лет, в октябре бюджетникам просто не из чего будет платить.

Накануне в Цхинвале объявили забастовку водители общественного транспорта, правительство задолжало им заплату за три месяца. Вслед за ними начал бастовать технический персонал многопрофильного медицинского центра. Сотрудники пищеблока и бухгалтерии потребовали повышения зарплаты. По словам протестующих, их оклады в 17-18 тысяч не позволяют свести концы с концами.

В тот же день по отмашке из администрации президента деньги для водителей были найдены, забастовщикам заплатили за один месяц и пообещали не затягивать с оставшимися долгами.

Водители разошлись по домам, но, считают наблюдатели, прецедент уже создан: хотите выбить из начальства долги по зарплате – проводите акцию протеста. Желающих последовать примеру водителей может оказаться слишком много, потому что задержки по зарплате в республике носят хронический характер, особенно в районах.

По оценкам источников из Дома правительства, в октябре деньги в бюджете и вовсе закончатся и зарплату будет платить просто не из чего. А это значит, что к требованиям протестующих погасить задолженность по зарплате могут прибавиться и политические лозунги.

Оппозиционные информационные ресурсы заявляют о небывалом в Южной Осетии бюджетном кризисе и потирают руки в ожидании кризиса политического. Как такое могло случиться? Давайте разбираться.

20 июня парламент Южной Осетии принял поправки в бюджет, предполагающий небывалый до сих пор дефицит – 9,2% или 817 млн рублей (по закону дефицит не может превышать пяти процентов).

Значительная часть расходов, предусмотренных поправками, приходилась на повышение денежного содержания сотрудников КГБ, Службы внешней разведки, Минобороны, таможни и Госохраны – примерно 344 миллионов рублей. Остальное – на увеличение финансирования убыточных ГУПов, погашение задолженности перед Россией за газ и электричество и т.д. и т.п.

Правительство тогда демонстрировало оптимизм: на счетах Минфина с прошлого года оставался переходящий остаток в 488 миллионов рублей. Оставшиеся 329 миллионов рублей авторы поправок обещали компенсировать из неких дополнительных источников финансирования, о чем, по их уверениям, уже была достигнута договоренность в российско-югоосетинской межправительственной комиссии. Хотя, как утверждают источники, Гаглоеву пообещали не 329, а 240 миллионов рублей, причем на словах, которые, как водится, к бюджету не пришьешь. Пока этих денег не видно, дыра в бюджете остается незакрытой.

Как на грех и собственные доходы республики упали: по информации налоговиков, в этом году они соберут примерно на 10-11% меньше, чем в прошлом.

Эта одна часть истории о причинах бюджетного кризиса.

Другая началась в июле 2022 года, когда аудиторы федерального казначейства выявили нарушения бюджетного и трудового законодательства: массу совместителей, занимающих по три ставки, плюс злоупотребления в расходовании средств, выделяемых на содержание госучреждений. Но основная часть претензий аудиторов была связана именно с многостаночниками.

По уверениям источников, Москва сократила финансирование на сумму выявленных нарушений. Логика здесь простая: к примеру, врач не может работать на три ставки, если мы исходим из восьмичасового рабочего дня. Невозможно работать 24 часа в сутки. Но при этом, как выясняется из проверки, один врач вполне справляется на этом участке. Значит, местная система здравоохранения объективно имеет потребность на проверяемом участке в одном, максимум в полутора врачах. Поэтому фиксирование можно сократить на полторы или даже на две ставки без ущерба для системы здравоохранения.

В начале года Минфин объявил депутатам о сокращение финансирования на 284 миллиона рублей. Как тогда объяснили парламентариям, Россия из-за СВО и санкций затягивает пояса. Финансирование сокращают всем, не только Южной Осетии… Но депутаты восприняли новость иначе: Россия урезала трансферты на сумму выявленных нарушений.

Вскоре после проверки, 4 августа, Россия подписала с Южной Осетией специальное соглашение «О содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики Южная Осетия на 2022-2025 годы». По этому соглашению Южная Осетия обязана ограничить совмещения полутора ставками и провести оптимизацию, то есть сокращение непомерно раздутых штатов бюджетников до неких разумных пределов.

Сокращение поэтапное, расписанное по всем категориям бюджетников, начиная от Верховного суда и администрации президента, заканчивая врачами и преподавателями вузов.

Цхинвал должны был отчитаться перед Москвой уже к 1 июля. Соответственно, и финансирование Москва выделяла с учетом оптимизации штатов.

Цхинвал сокращения не провел. Хотя были какие-то усилия в этом направлении со стороны руководства республики, но попытки покончить с практикой совместительства встретили организованное сопротивление на местах. В рядах бюджетников формируются настоящие коалиции, которые грозят перейти в оппозицию, если их интересы будут ущемлены.

Каких-то бедолаг, конечно, получается уволить или урезать им зарплату, но это такие категории, как тот же технический персонал медицинского центра. Однако главные совместители и родственные чиновникам мертвые души остались при своем. В результате реальные расходы на зарплату хоть и несколько сократились, но все же оказались больше, чем предусмотренные бюджетом, то есть чем профинансированные Россией.

Поэтому деньги на зарплату заканчиваются быстрее, чем бюджетный год. По подсчетам источников из Дома правительства, в октябре платить уже будет нечем.

По оценкам оппозиционных интернет-ресурсов, в четвертом квартале дыра в бюджете может оказаться размером в миллиард рублей. Источники в правительстве считают эту цифру завышенной и склоняются к цифре 750-800 миллионов. В любом случае, это больше, чем обещанные Москвой 240 миллионов (даже если их передадут Цхинвалу).

Поэтому впереди у Гаглоева тяжелая осень. Москва, конечно, не бросит Цхинвал на произвол судьбы, но, очевидно, основательно затянет гайки – выставит новые более жесткие требования по контролю над расходованием бюджета по оптимизации кадров. Это приведет к росту протестных настроений среди тех, кто, по определению Алана Гаглоева, «привык жить на широкую ногу за счет государства».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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