Мертвым душам отходит зарплата живых?

Второй день в Ленингорском районе бастуют работники ЖКХ, которым четвертый месяц не выплачивают заработную плату. Это первая забастовка рабочих в постсоветской Южной Осетии.

Со вчерашнего дня в Ленингоре бастуют работники жилищно-коммунального хозяйства. Начальство задолжало им зарплату за три месяца. Люди отказываются выходить на работу, пока им не выплатят жалование. Районные власти уговаривают бастующих, обещают погасить долги в ближайшее время, но, говорит гражданская активистка Тамара Меаракишвили, рабочие пока стоят на своем:

«Всего в Ленингорском поселковом ЖКХ числится около семидесяти сотрудников. Многие из них – мертвые души, тем обиднее задержки по зарплате для тех, кто реально работает в системе коммунального хозяйства и за себя, и за тех, кто получает деньги ни за что. Это уже не первый случай. Работникам не платили с нового года, потом погасили задолженность за три месяца и снова перестали платить. Это небольшие зарплаты, за счет которых люди едва сводят концы с концами. Многие из них – единственные, кто имеет работу в семье, поэтому любые задержки очень чувствительны для них. Люди оказались в отчаянном положении, что и вынудило их пойти на такие радикальные меры».

Люди не верят уверениям про отсутствие средств, они убеждены, что предназначенные им деньги пользует начальство. Эти подозрения, считает Тамара Меаракишвили, появились не на пустом месте.

До 2013 года устроиться на работу в ЖКХ считалось удачей. Стабильная и высокая по местным меркам зарплата, зимние и летние униформы за счет организации, комфортный график работы. Каждое утро во время развода, когда начальник раздавал задания бригадам, работники могли обратиться к руководителю, рассказать о каких-то своих проблемах, попросить о помощи.

Но в середине 2013 года ЖКХ возглавил новый человек, как тогда говорили, родственник в ту пору президента Леонида Тибилова. Хорошая жизнь в жилкоммунхозе после этого назначения закончилась – склады предприятия вскоре опустели, униформу больше не выдавали.

Зарплату сократили, но количество штатных единиц увеличили. Местные не нашли другого объяснения этому, кроме как для расширения штата мертвых душ. С тех пор работа в ленингорском ЖКХ приглянулась семьям цхинвальских и местных чиновников, их друзьям, родственникам, особенно беременным женщинам. Каждый год из Ленингорского коммунального хозяйства несколько цхинвальских и местных матрон уходят в декретный отпуск. В прошлом году разразился скандал, когда выяснилось, что дамы уходят в декрет одновременно из двух и более организаций – так больше денег.

Но и это еще не все. В последние годы в расходной части коммунальной службы обнаружилось невероятное количество неформальных статей расходов. Среди них, например, такая: оплачивать в ресторанах банкеты, дни рождения и теплые встречи цхинвальских и ленингорских чиновников. Однажды в местном ресторане «Старая крепость» накрыли стол на сорок человек, а в поселке силовики перекрыли дороги. Оказалось – день рождения крестницы президента. Ждали Самого, но Анатолий Ильич в тот день не приехал.

ЖКХ превратился в рог изобилия для избранных. За счет организации можно заправлять частные автомобили, обустроить приусадебный участок, отремонтировать дом, даже провести генеральную уборку в доме. Некоторые коммунальщики, правда, отказываются драить полы в чужом доме, но в основном люди боятся потерять работу, поэтому особо не артачатся.

Даже с учетом этой «благотворительности» организация могла бы вовремя выплачивать зарплату работягам, но, увы, говорит Тамара Меаракишвили, вряд ли это полный список достижений местных коммунальщиков:

«В прошлом году уволили начальника ЖКХ Василия Хугаева, он руководил организацией около полутора лет. Как мне рассказывал глава района, уволили за то, что он не смог представить отчетные документа на 21 миллион рублей. Обычно у нас списывают большие суммы на ремонты дорог, снегоуборочные работы и т.п., но, по словам главы района, он даже фальшивые документы не смог подложить под эти расходы, а всего у контролирующих органов вопросы по расходованию 80 миллионов рублей».

Справедливости ради необходимо отметить, что не при нем эта практика началось и вряд ли на нем закончится, говорит Тамара Меаракишвили:

«Когда в 2018 году Филипп Хачиров уходил в отставку с поста главы Ленингорского района, президент Бибилов поблагодарил его за строительство спортивного комплекса в Цинагаре и летнего детского лагеря в селении Садзегур. Через полгода после этого Эрик Пухаев посетил Цинагар. Премьер-министр захотел посмотреть новый спорткомплекс, но не нашел его, потому что его никто не строил – деньги просто съели. Правительство тогда снова выделило деньги, и спорткомплекс построили со второй попытки. Таких историй в районе можно привести массу. Никого за это к ответственности не привлекают, даже увольняют не всех. А если и увольняют, то эти отставки ничего не меняют – они выглядят, как смена караула у кормушки».

Меаракишвили говорит об этом, чтобы показать, на что властям не жалко денег, на что они тратят российскую помощь, какие расходы считаются приоритетными. Вот, например, на разгулы в кабаках деньги есть, а на то, чтобы увеличить количество пассажирских рейсов на Цхинвал с одного в неделю до двух – средств в казне нет.

Теперь можно наблюдать продолжение этой удивительной истории про приоритеты. Как выясняется, у ЖКХ, удовлетворяющего гастрономические, эстетические и какие угодно потребности чиновников, не остается денег, чтобы рассчитаться с людьми за уборку улиц.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия