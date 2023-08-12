Гарибашвили: Я считаю президента Си Цзиньпина вдохновляющим лидером

«Президент Си Цзиньпин действительно образцовый лидер и мудрый человек с масштабным видением, который сделал великие дела для своего великого народа, мы полностью поддерживаем его инициативы», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эксклюзивном интервью центральному телевидению Китая (CCTV), передает SOVA.

По словам премьер-министра, в ходе двусторонней встречи, которая прошла 28 июля, они обсудили возможность обмена опытом, а также вопросы управления и другие инициативы, исходящие от Китая и председателя Си Цзиньпина.

Ираклий Гарибашвили отметил, что заинтересован в укреплении двусторонних связей, отношений, дружбы и доверия с китайским правительством и президентом Си Цзиньпином.

«Я считаю президента Си Цзиньпина вдохновляющим лидером. Я очень заинтересован в укреплении наших двусторонних связей, отношений, дружбы и доверия с правительством Китая и президентом Си Цзиньпином. Должен вам откровенно сказать, что мы полностью поддерживаем инициативы президента Си Цзиньпина, и я объясню здесь, почему. Все его инициативы направлены на мир, прогресс, модернизацию, процветание и развитие. Я думаю, это замечательно! Именно это сегодня нужно миру. Сегодня миру нужны мир, стабильность и процветание! Я говорю обо всех народах, это нужно всей планете!

Инициативы президента Си Цзиньпина, я бы сказал, поистине выдающиеся. Я верю, что эти инициативы станут источником вдохновения для многих народов и стран», - заявил Ираклий Гарибашвили.