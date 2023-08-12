Реджеп Тайип Эрдоган скорбит о погибших в результате стихии в Шови

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выражает скорбь по поводу погибших в результате стихии в Шови и соболезнует премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили и грузинскому народу. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.

«С большой печалью узнал о многих погибших и пострадавших в результате оползня, сошедшего в Грузии. От имени своего народа и от себя лично соболезную вашему превосходительству, другу и соседу - грузинскому народу и близким погибших», - отмечает Реджеп Тайип Эрдоган.