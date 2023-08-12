Реджеп Тайип Эрдоган скорбит о погибших в результате стихии в Шови

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выражает скорбь по поводу погибших в результате стихии в Шови и соболезнует премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили и грузинскому народу. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.
«С большой печалью узнал о многих погибших и пострадавших в результате оползня, сошедшего в Грузии. От имени своего народа и от себя лично соболезную вашему превосходительству, другу и соседу - грузинскому народу и близким погибших», - отмечает Реджеп Тайип Эрдоган.
- Оползень сошел на высокогорный курортный поселок Шови 3 августа. В этот момент там находились до 300 человек. Спасательная операция началась через три часа, 210 человек эвакуировали вертолетами. Подтверждена гибель 24 человек. Среди погибших и пропавших много детей.
- Министерство окружающей среды распространило отчет о том, что сход оползня предсказать было невозможно. МВД заявляет, что в реагировании на стихийное бедствие не допустило ни одной ошибки.
- Правящая партия Грузии заявила, что не поддержит создание парламентской комиссии по расследованию причин трагедии на горном курорте Шови. Депутат от «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе заявил, что это требование неуместно и обвинил оппозицию в попытке набрать политические очки на фоне бедствия.
Форум