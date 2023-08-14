Ираклий Гарибашвили: оккупация остается главным вызовом

«Лучшая перспектива для Грузии – совместное с абхазами и осетинами строительство мирного и развитого государства», - соответствующее заявление премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распространяет в связи с 31-й годовщиной начала войны в Абхазии.

«Прошел 31 год с начала одного из самых трагических событий в нашей истории — войны в Абхазии. Неоправданная конфронтация с обеих сторон унесла жизни многих наших граждан — военных и мирных жителей. Вместе со всем нашим сообществом я еще раз отдаю дань светлой памяти каждого из них.

Территориальные конфликты и их последствия — временная оккупация наших исконных земель, статус беженцев для сотен тысяч людей на территории своей родины, отношения с абхазами и осетинами — остаются главным вызовом для нашего государства и общества, ответ на который возможен только при постоянной защите мира, восстановлении доверия, всеобщим развитием страны.

Построение мирного, сильного, развитого государства вместе с абхазами и осетинами — лучшая перспектива для нас, для всех, и, таким образом, это — общее дело для всех нас.

Я глубоко убежден, что разумная, ориентированная на восстановление доверия мирная политика, которую мы проводим с момента прихода к власти, последовательно приближает нас к этой цели», — цитирует письменное заявление премьера SOVA.

С начала вооруженного конфликта в Абхазии прошел 31 год.

14 августа 1992 года подразделения Национальной гвардии Министерства обороны Грузии и милиции вошли в Автономную Республику Абхазия. Решение было принято Государственным советом Грузии большинством голосов. Официальной причиной стала охрана железнодорожного участка Сочи-Ингири российско-грузинской железной дороги, поскольку Грузия несла большие потери из-за частых грабежей.

Через несколько часов после прибытия в Абхазию по грузинской армии так называемая гвардия Абхазии открыла огонь. Сепаратистов поддерживала Россия. После этого грузинская национальная гвардия двинулась в сторону Сухуми.

Перед началом вооруженного противостояния 23 июля 1992 года местные власти Абхазии провозгласили независимость региона. Это означало, что Автономная Республика отказалась от Конституции Грузии. Это решение сильно обострило ситуацию между Сухуми и центральным правительством Грузии.

Столкновение, начавшееся 14 августа, вскоре переросло в войну, длившуюся 13 месяцев. 27 сентября 1993 года Сухуми пал.