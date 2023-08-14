Бжания: 31 год назад началась одна из самых трагических страниц в истории нашего народа

Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания сделал заявление по случаю 31-ой годовщины начала войны в Абхазии:

«31 год назад, 14 августа 1992 года, началась одна из самых трагических страниц в истории нашего народа - Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг. Враг вероломно вторгся в нашу мирную страну, сея вокруг себя хаос и разрушения. С целью навязать силой свою волю нашему народу, руководство Грузии тех лет предпочло языку дипломатии грохот пушек и танков. Вчерашние рецидивисты, наделённые функциями регулярной армии, начали зверствовать с остервенением карателей по всей республике. Убийства по признакам национальной принадлежности, мародёрство в отношении мирного населения, варварское разграбление общественного имущества и национального достояния захлестнули всю Абхазию.

Но наш народ не дрогнул и на призыв своего выдающегося лидера В.Г. Ардзинба встал на защиту своей Родины. Наряду с абхазами в защиту справедливости встали представители разных национальностей нашей многонациональной страны: русские, армяне, греки, грузины и другие. На призыв помощи откликнулись наши братья с Северного Кавказа и соотечественники, проживавшие в различных странах мира, добровольцы Юга России, Приднестровья и Нагорного Карабаха.

Ценой неимоверных усилий и жертв народ Абхазии отстоял своё право на существование, обратив в бегство агрессора. И при всей трагичности тех событий мы осознаем, что именно тогда закалялась наша государственность и закладывалось то, что на десятилетия вперёд предопределило историческую судьбу абхазского народа. Вечная память героям, не дожившим до светлого Дня Победы, низкий поклон ветеранам и народу победителю, мира и процветания Республике Абхазия», - цитирует Бжания «Апсныпресс».

Напомним, что с начала вооруженного конфликта в Абхазии прошел 31 год.

14 августа 1992 года подразделения Национальной гвардии Министерства обороны Грузии и милиции вошли в Автономную Республику Абхазия. Решение было принято Государственным советом Грузии большинством голосов. Официальной причиной стала охрана железнодорожного участка Сочи-Ингири российско-грузинской железной дороги, поскольку Грузия несла большие потери из-за частых грабежей.

Через несколько часов после прибытия в Абхазию по грузинской армии так называемая гвардия Абхазии открыла огонь. Сепаратистов поддерживала Россия. После этого грузинская национальная гвардия двинулась в сторону Сухуми.

Перед началом вооруженного противостояния 23 июля 1992 года местные власти Абхазии провозгласили независимость региона. Это означало, что Автономная Республика отказалась от Конституции Грузии. Это решение сильно обострило ситуацию между Сухуми и центральным правительством Грузии.

Столкновение, начавшееся 14 августа, вскоре переросло в войну, длившуюся 13 месяцев. 27 сентября 1993 года Сухуми пал.